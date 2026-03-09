Hűha, de vagány Suzukik készülnek Esztergomban!

Hírlevél
A Vitara és az S-Cross is elérhető Urban Black modellként. Számos apró változás teszi egyedivé ezeket a Suzukikat.
suzukis-crosssuzuki vitaraurban blackautós hír

Egyes piacokon Kuro (japánul Fekete), nálunk Urban Black néven fut az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara és S-Cross legújabb limitált szériája. A sportosabb megjelenés érdekében feketére fényezik a kilincseket, a külső türköt és a 17 colos könnyűfém felniket is, a Vitaránál természetesen a fekete tető is jár, és itt a hátsó lámpák közötti díszbetétet is feketére festik. Van egy új színkombináció is, az S-Cross ebben a szériában Elefántcsont metál színben is készül; esztergomi gyártából a kávébarna szín eddig csak a Vitaránál volt elérhető.

Először kérhető Elefántcsont metál színben a Suzuki S-Cross.
Fekete kiegészítők teszik egyedivé a Suzuki Urban Black modelleket
Fotó: Suzuki

Bent is a fekete szín a meghatározó a Suzuki Urban Black modelleknél

Az utastérben is a fekete szín a meghatározó, ilyen a műszerfal díszbetétje, a váltókonzol kerete. A kormánykerék, az ülés és a váltószoknya is narancs színű díszvarrást kap. Az Urban Black limitált széria a GLX felszereltségre épül fel, a motor változatlanul a lágyhibrid 1,4-es turbó (110 LE/235 Nm), a váltó lehet hatfokozatú kézi kapcsolású vagy automata és elérhető az Allgrip összkerékhajtás is. A Suzuki Vitara GLX Urban Black indulóára 10 452 500 Ft (MySuzuki ár 9 152 500 Ft), a Suzuki S-Cross GLX Urban Black-ért legalább 10 862 500 Ft kell fizetni (MySuzuki ár 9 562 500 Ft).
 

 

 

 

