Tömeges visszahívás tűzveszély miatt – az ön autója is érintett lehet

Világszerte több mint százezer darab Hyundai Kona Electric tulajdonosának kell mihamarabb szervizbe vinnie autóját, miután kiderült: bizonyos esetekben megnőhet a tűz kialakulásának kockázata. A probléma nem látványos, de éppen ez benne az igazán aggasztó – az akkumulátort felügyelő rendszer ugyanis nem mindig érzékeli időben a veszélyes folyamatokat.

Az első generációs Hyundai Kona Electric érintett a visszahívásban

A visszahívás a 2018 eleje és 2023 közepe között gyártott, Magyarországon is forgalmazott modelleket érinti, összesen mintegy 104 ezer járművet. A szakemberek szerint a hiba gyökere a battery management system (BMS) működésében keresendő: a szoftver nem minden esetben reagál elég gyorsan az akkumulátorcellák közötti rendellenességekre, ami szélsőséges esetben túlmelegedéshez, akár tűzhöz is vezethet – írja az e-cars.hu.

Az új Hyundai modellek már nem érintettek

A megoldás első körben egyszerűnek tűnik: a szervizek szoftverfrissítést hajtanak végre, amely már képes korábban felismerni a kritikus eltéréseket. Ugyanakkor nem minden autó ússza meg ennyivel – egyes esetekben teljes akkumulátorcsere is szükségessé válhat.

A Hyundai Kona Electric töltés közben egy franciaországi töltőállomáson

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a probléma kizárólag az első generációs Kona Electric modelleket érinti. A 2023-ban bemutatott új változat már eltérő technológiával készült, így mentes a most feltárt hibától.

Nem ez az első eset, hogy a típus reflektorfénybe kerül: 2020-ban már történt egy jelentős visszahívás akkumulátorproblémák miatt.

A Hyundai most megelőző lépést tesz: még azelőtt avatkozik be, hogy tömeges problémák jelentkeznének. A kérdés csak az, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy megőrizze a vásárlók bizalmát egy olyan piacon, ahol a biztonság mindennél fontosabb.

Tavaly is voltak gondok a Hyundai gépkocsijaival. Ahogy azt az Origo is megírta, több mint százezer életveszélyes autót hívott vissza a koreai gyártó. Amúgy a Hyundai korábban már szembesült hasonló problémákkal: 2023-ban több millió autót hívtak vissza fékrendszer- és elektronikai hibák miatt, amelyek szintén tűzveszélyesek voltak.