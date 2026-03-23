Így spórolhatunk üzemanyagot - hasznos tippek!

Nem árt unalomig ismételni!
Biztosan mindenki hallott már különböző spórolási trükköket, vélhetően minden autóvezetőnek megvannak a saját elképzelései arról, miként tud takarékoskodni az üzemanyaggal. Mi most összefoglaljuk a legfontosabbakat, tehát ez amolyan pénztárcabarát kisokos sofőröknek.
Öt fő tétel szerint
- Kezdjük rögtön a gumiabroncsok nyomásával: ezt hidegen ajánlatos ellenőrizni, és szükség szerint korrigálni. Mindig a gyár által megadott értékre fújjuk a köpenyeket, az alacsony nyomás többletfogyasztást és gyors gumikopást idéz elő, azon kívül az autó úttartása is bizonytalanná válik, balesetveszélyes!
- Pakoljunk ki minden felesleges holmit a csomagtartóból, hiszen a többletsúly plusz fogyasztást eredményez. A tetőcsomagtartó és a kerékpárszállító konzol is jelentősen növeli a kocsi légellenállását és fokozza az üzemanyagigényt.
- Nagy melegben inkább az ablakok résnyire nyitásával temperáljuk az utastér hőmérsékletét, de lakott területen kívül már inkább a légkondi használata javasolt. Ha kb. 60-70 km/óra felett is lehúzott ablakokkal megyünk, a turbulens levegő megdobja a fogyasztást.
- A reggeli hidegindítást követően ne járassuk helyben az autót, lehetőség szerint induljunk el. Ez a hűtőközeg és a kenőanyag cirkulációja miatt is fontos, miáltal előbb beáll az ideális termikus hőfok. Egyenletesen gyorsítsunk, kerüljük a magas fordulatszámot és forgalmi szituációtól függően (pl. hosszabb lejtő, piros lámpához gurulás) használjuk a motorféket.
- Csekkoljuk a forgalomfigyelő és útvonaltervező alkalmazást, egy-egy nem várt dugó elkerülésével még akkor is jobban járunk, ha több kilométert kell megtenni úticélunk eléréséhez.
