légi közlekedés

Ijesztő jövőkép rajzolódik ki a közlekedésben!

Számunka még ma is a sci-fi filmek világát jelenti, ami hamarosan nálunk is valóság lesz. Megkezdte sorozatgyártásra szánt elektromos légi taxijának tesztrepüléseit az amerikai Joby Aviation – ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a mindennapok részévé váljon a városi légi közlekedés.
Azt mondják, a repülő taxiké a jövő – csak azt nem mondták meg, hogy mikortól. Mindenesetre megkezdte a sorozatgyártásra szánt elektromos légi taxijának tesztrepüléseit az amerikai Joby Aviation – ezzel egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a sci-fik világából a mindennapok részévé váljon a városi légi közlekedés.

Már tesztelik a sorozatgyártású amerikai légi taxit
Fotó: Joby Aviation

A kaliforniai Marina városában végrehajtott első felszállás nem csupán látványos mérföldkő, hanem kulcsfontosságú állomás az engedélyeztetési folyamatban is. A cél, hogy a típus megfeleljen az amerikai Federal Aviation Administration szigorú előírásainak, amelynek keretében hamarosan hatósági pilóták is tesztelik majd a légi taxikat.

Dubajban indul a légi taxi szolgáltatás

A most repülő gép már nem kísérleti prototípus: ez az a modell, amelyre a jövő légi taxi-szolgáltatása épülhet. Az úgynevezett eVTOL-technológiára épülő jármű hat billenő rotorral emelkedik a levegőbe, majd repülőgépként halad tovább. Egy pilóta és négy utas számára kínál helyet, miközben akár 240 kilométert is megtehet egyetlen feltöltéssel, 320 km/órás csúcssebességgel.

Egyszer nálunk is mindennapos lesz a repülő taxi
Fotó: Joby Aviation

A Joby Aviation ambiciózus tervei szerint már 2027-re havi négy gép gyártása valósulhat meg, az első kereskedelmi szolgáltatás pedig várhatóan Dubaj egén indul el. 

Ha a hatósági engedélyek is megérkeznek, a következő évtized elején akár amerikai nagyvárosok felett is mindennapossá válhat a csendes, elektromos légi közlekedés – és nem kérdés, egyszer hozzánk is megérkeznek.

Az Origo a napokban arról írt, hogy hamarosan légitaxik lephetik el az eget az egyik szomszédos országban.

 

