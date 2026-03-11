Ilyet még senki sem látott – repülővel leszállni egy vonat tetejére!

A 44 esztendős olasz Dario Costa műrepülő-pilóta nem mindennapi mutatványt hajtott végre, amikor Zivko Edge 540-es gépével leszállt egy mozgó tehervonat tetejére, majd szinte azonnal el is emelkedett arról. Costa repülője 87 km/órás sebességgel landolt a vagon tetején, miközben a szerelvény a Törökországban megengedett maximummal, vagyis 120 km/órával haladt.

Nem ismer félelmet?

A sportrepülő mindhárom kereke fixen megtámaszkodott, majd a vasúti pályaszakasz 2,5 kilométeres hosszát figyelembe véve rögtön fel is szállt. A 7,5 méter szárny-fesztávolságú gép landolását 5 km/órás hátszél és a szerelvény által keltett turbulencia nehezítette. Utóbbi drasztikusan, 33 km/órával csökkentette a konténer feletti légsebességet.