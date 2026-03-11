Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

dario costa

Ilyet még senki sem látott – repülővel leszállni egy vonat tetejére!

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pedig minden ellene játszott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dario costavonatkocsitörökországbanzivko edgeszerelvényrepülogép

A 44 esztendős olasz Dario Costa műrepülő-pilóta nem mindennapi mutatványt hajtott végre, amikor Zivko Edge 540-es gépével leszállt egy mozgó tehervonat tetejére, majd szinte azonnal el is emelkedett arról. Costa repülője 87 km/órás sebességgel landolt a vagon tetején, miközben a szerelvény a Törökországban megengedett maximummal, vagyis 120 km/órával haladt. 

Nem ismer félelmet?

A sportrepülő mindhárom kereke fixen megtámaszkodott, majd a vasúti pályaszakasz 2,5 kilométeres hosszát figyelembe véve rögtön fel is szállt. A 7,5 méter szárny-fesztávolságú gép landolását 5 km/órás hátszél és a szerelvény által keltett turbulencia nehezítette. Utóbbi drasztikusan, 33 km/órával csökkentette a konténer feletti légsebességet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!