Ez meredek: még ő anyázott, miután volt képe így autózni Veresegyházon – videó

Egészen abszurd helyzettel találta magát szemben egy autós Veresegyházon. Egy Smart a járdán közlekedett, majd amikor a kamerás autó vezetője értelemszerűen nem adott neki elsőbbséget, sőt rá is dudált, még neki állt feljebb.

A Bpiautosok.hu olvasója szerint a Smart vezetője mutogatott és az édesanyját is emlegette, amiért rá mert dudálni.

Videón a járdán közlekedő smartos:

A videóban látható második, figyelmetlenségből fakadó eset az 52-es úton történt, míg a harmadiknál, a Mende-Gyömrő bekötőútnál csak a reflexeken múlt, hogy nem lett nagy baj. A negyedik jelenetet Agárdon rögzítették, és egy olyan szabályszegést mutat be, amit sajnos még mindig sokan elkövetnek, pedig nagyon veszélyes.