Fizetnek, hogy az ember leadja a jogosítványt

Málta szigetén már egyszerűen nincs hely arra, hogy több helyt adjanak a közlekedésnek, ezért most rendhagyó módját választották a forgalomcsökkentésnek: pénzt fizetnek azoknak, akik vállalják, hogy 5 évre leadják a jogosítványukat, és nem vezetnek saját autót. Annak érdekében, hogy érdemi előnye származzon ebből az embernek, 25 000 eurót fizetnek neki – minden évben 5000 eurót kap.

25 000 eurót kap, aki 5 évre lemond a jogosítványról

Nem csak a máltai, minden B kategóriás jogosítványról le kell mondani

A jogosítványról lemondás program számára 5 millió eurót különítettek el, azaz 200 személy élhet a lehetőséggel. A programban azok vehetnek részt, akik a jelentkezéskor még nem töltötték be a 31. életévüket, legalább 7 éve Málta szigetén élnek és legalább 12 hónapja birtokosai B kategóriás vezetői engedélynek, és nincs más országban B kategóriás jogosítványuk. A program befejeztével egyébként akik úgy döntenek, hogy visszaszerzik a jogosítványukat, egyszerűsített, 15 órás képzés után mehetnek újra vizsgázni. Akit egyébként az önként vállalt jogosítványról lemondás ideje alatt autóvezetésen kapnak, az nem csak bukja az állami támogatást, de 5000 euró + a támogatás időarányos részének megfelelő (5000, 10 000, 15 000 vagy 20 000 euró) büntetést kell fizetnie. Aki önként szeretné visszakapni a jogosítványát az 5 éves idő alatt, annak az állami támogatás hátralévő összegét kell befizetnie, mielőtt újra vizsgára mehet, ettől csak abban az esetben térnek el, ha egy bizottság kellően indokoltnak látja a jogosítvány visszaszerzésének okát (például közeli hozzátartozó egészségi állapotának romlása, munkahely megköveteli a járművezetést, stb.).

