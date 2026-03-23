Kalandfilmbe illő szerviz – könnyes szemmel bámulunk!

Egy autópályahíd alatt lelt menedékre ez a teherautó, amelyen nemes egyszerűséggel kettétörött az első portálhíd. Előkerülnek az emelők, az ügyeskezű szerelők leválasztják a kerékagyat, a fékrendszert és a laprugós felfüggesztést, a hibás alkatrészt pedig már viszik is a kovácsműhelybe.

Arrafelé nincs lehetetlen!

A kettétörött elemet a pontos javítás érdekében méretezik, majd jön a hegesztés, utána pedig a profilra sajtolás – ehhez tüzesre izzítják a portálhidat. A megfelelő végeredmény érdekében még egy merevítő elemet is hozzávarrnak a javított részhez. Az eseménysor festéssel, visszaszállítással és az alkatrészek felépítésével ér véget, így a teherkocsi megmenekül a halál torkából. Elgondolkodtató videó, amely megmutatja, hogy olykor a szabad ég alatt, precíziós célszerszámok nélkül is születhet diadal!