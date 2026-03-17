Rettenetes: tollpiheként fújta le a szél a kamiont az autópályáról

Az amerikai Oklahoma City környékén, a 40-es számú autópályán szenvedett balesetet egy kamion a térségre lecsapó viharos szél miatt. A jármű úgy repült le az útról, mintha papírból lenne.

Az Egyesült Államok több részén is figyelmeztetést adtak ki a várható extrém időjárás miatt. Több államban is tornádóveszély, illetve rekordmagas hőmérsékletek várhatók a következő napokban.

Videón, ahogy a kamion lerepült az útról:

#wind #oklahoma ♬ original sound - cbsnews @cbsnews A truck tipped over on Interstate 40 in Oklahoma City on Sunday as high winds slam the area. Severe weather threats across the U.S. have millions of Americans on alert for blizzard conditions, potential tornadoes and record-breaking high temperatures in the coming days. #weather

Amerikában gyakoriak az erős szél miatti balesetek, februárban Texasban volt rosszkor, rossz helyen egy kamion.