Rettenetes: tollpiheként fújta le a szél a kamiont az autópályáról

Mindent megpróbált, de valójában nem sok esélye volt egy sofőrnek a szél ellen. Úgy borult fel a kamion, mintha játékautó lenne.
Az amerikai Oklahoma City környékén, a 40-es számú autópályán szenvedett balesetet egy kamion a térségre lecsapó viharos szél miatt. A jármű úgy repült le az útról, mintha papírból lenne.
Az Egyesült Államok több részén is figyelmeztetést adtak ki a várható extrém időjárás miatt. Több államban is tornádóveszély, illetve rekordmagas hőmérsékletek várhatók a következő napokban.
Videón, ahogy a kamion lerepült az útról:
Amerikában gyakoriak az erős szél miatti balesetek, februárban Texasban volt rosszkor, rossz helyen egy kamion.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!