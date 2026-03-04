Nem akarta letörni a sorompót, az életével fizetett a kamionos – videó

Tragikus baleset történt egy érsekújvári vasúti átjáróban. A lehető legrosszabb döntést hozta a kamionos.
Halálos baleset történt pár nappal ezelőtt a szlovákiai Érsekújvárnál. Egy kamionos annak ellenére hajtott a sínekre, hogy a fényjelzés már figyelmeztetett a vonat érkezésére.
A nyerges vontató a lecsukódó sorompók között ragadt, a sofőr erre korrekciós manőverezésbe kezdett a síneken. Az érkező motorvonat vezetőjének esélye sem volt megállni, az ütközés után mindkét jármű kigyulladt. A nyerges vontató vezetője belehalt a balesetbe.
Mikor hozott volna jó döntést a kamionos?
Az eset kapcsán a rendőrség figyelmeztette a sofőröket, hogy ha hasonló életveszélyes helyzetbe kerülnének, egy pillanatig se teketóriázzanak. A sorompót letörve meneküljenek, vagy ha ez műszaki hiba miatt nem lehetséges, azonnal hagyják el a járművet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!