Úgy pattogott a fülkében a bamba kamionsofőr, mintha rugóra ültették volna – videó

Nem az utat nézte, ráfázott. Ezt sokáig emlegetni fogja a kamionsofőr.
Megszegte az egyik legfontosabb közlekedésbiztonsági szabályt egy kamionsofőr. Az út helyett a telefonját bámulta menet közben, amikor pedig felnézett, már nem az úton volt.
A sofőr nem sokat tett azért, hogy megállítsa a járművet, az egyenetlen felület pedig úgy kezdte el dobálni, mintha trambulinban repkedne. Megúszta súlyos sérülés nélkül.
Bolhaként pattogott a kamionsofőr a kormány mögött:
