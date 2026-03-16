Kapaszkodjon, itt az új BMW-arculat!

A BMW Retail.NEXT koncepció a márka kereskedelmi tereinek teljes újragondolását jelenti, amely a hagyományos autószalon értékesítés helyett a személyre szabott, élményalapú ügyfélkapcsolatokat erősíti. Hazánkban először a Hungária körúti szalon alakították át a Debrecenben gyártott BMW iX3 érkezésével egyszerre. Letisztult formavilág, a tágas bemutatóterek, valamint a személyre szabott konzultációs zónák segítik a 3 dimenziós konfigurációt és az új BMW modellek felfedezését, és kényelmes ügyfélvárót is kialakítottak.

Megújult környezetben találkozhatnak az ügyfelek a BMW új modelljeivel, élen a debreceni iX3-assal

Nem feledkezik meg a múltról a BMW

A szalon megnyitóján kiemelt szerepet kapott a BMW történetének egyik meghatározó mérföldköve, a Neue Klasse. Az 1960-as évek ikonikus modelljei új korszakot nyitottak a márka életében, és alapvetően formálták a BMW sportos, prémium karakterét. A nyitóeseményen a BMW márka múltját és jövőjét idézték meg: egy klasszikus, 1968-as évjáratú 1600-2-es modell mellett bemutatkozott az új generációs Neue Klasse is. A két autó együtt jelképezte azt az ívet, amely a BMW történetének egyik legfontosabb innovációs korszakától a márka elektromos és digitális jövőjéig vezet. A megújulás nemcsak a térben, hanem a márkában is megjelent: a korábbi Wallis Motor mostantól AutoWallis néven működik tovább, Magyarországon, Csehországban és Szlovéniában 15 városban 60 értékesítési pontot neveznek át.

„Ahogy a Neue Klasse új korszakot nyit a BMW modellpalettáján, úgy nyit új fejezetet a Hungária körúti szalon is: megújult környezetben, új néven, de változatlan minőséggel várjuk továbbra is ügyfeleinket. Elsőnek lenni víziónkat és értékeinket tovább örökítjük: új modellekkel, modern belső térrel és immáron új, AutoWallis névvel garantáljuk a legmagasabb szintű ügyfélkiszolgálást” - mondta Mátrabérci Sándor, a Wallis Motor ügyvezető igazgatója.

