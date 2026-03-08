Kiizzadt magából 4 ablakemelő-kapcsolót a Cupra

Frissült a Cupra márka első villanyautója, a háromszög-LED-ekből áll a fényszóró és ez a motívum fedezhető fel az immár összekötött hátsó lámpákon az átalakított Born-nál. A lényegi változás az utastérben történt, a gyár ugyan a fizikai kapcsolók visszatérését üdvözli, a valóságban ezzel szemben mindössze annyi történt, hogy a kormány küllőin immár nem egy nagy négy irányba billenő kapcsolót találunk, hanem visszatértek az egyértelmű feliratokkal/jelölésekkel ellátott gombok. Egyértelmű lett a kormánytól balra, a műszerfalon elhelyezett fényszóróvezérlő-panel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért van darabszám-gyarapodás is, hiszen az áttervezett ajtókárpiton elfér a korábbi modellekből ismert kapcsolópanel, amelynél a vezetőoldalon minden ablaknak külön vezérlője van.

Könnyebben használható kapcsolókkal találkozunk a friss Born belsejében

Fotó: Cupra

Nem több, hanem egyszerűbb fizikai kapcsolókat használ a Cupra

Azért a digitális résszel foglalkozó mérnökök se adták fel a harcot, a korábbi egérmozi helyett végre rendes, 10,25 colos monitor van a kormány mögött, ahol változó grafikával tájékoztat minket az autó. A 12,9 colos képátlójú központi érintőképernyő grafikáját is átrajzolták, a hátsó utasok a könyöklő végén elhelyezett szellőzőnyílásnak örülhetnek. Az USB-C töltők számát nem árulták el, csak azt, hogy összesen 90W töltési teljesítmény áll azon keresztül az utasok rendelkezésére, elöl lehet még egy 15W teljesítményű hűtött indukciós töltő is. A frissített Cupra Born-hoz kérhető vonóhorog, de azt vontatásra nem szabad használni, egyedüli célja annak a kerékpártartó-szállítás.

Fotó: Cupra

Az alapmodell 58 kWh-s akkumulátort és 190 lóerős hátsó hajtómotort kap, középső szinten már 79 kWh kapacitású az akkumulátor és 231 lóerős a hátsó hajtómotor, a csúcsot jelentő VZ esetén 326 lóerős a hátsó hajtómotor. Annak érdekében, hogy a vezetőnek legyen esélye, a két utóbbi változatnál rajtautomatikát is adnak, amivel könnyen reprodukálható – amíg az akkumulátor-töltöttségi és külső hőmérsékleti körülmények megvannak – például a VZ 5,6 másodperces 0-100 km/óra sprintje. A kisebb akkumulátorral 450, a nagyobbal 600 km-es hatótávolságot ígér a Cupra, villámtöltéssel optimális esetben fél órán belül elérhető a 80%-os töltöttségi szint.

