Üvöltött a dühtől az idegbeteg sofőr, de a végén mégis ő nevetett – videó

Egyenesen haladó sávból tolakodott a balra kanyarodóba egy lengyel autós - nem szép, de mégis mindennapos történet az ilyesmi. A kamerás autó vezetője egy legyintés helyett eléggé felhúzta magát a dolgon, kifejezetten feszült idegállapotba került, amíg egy kis kárörvendés le nem nyugtatta.

A vezetésre való pszichológiai alkalmasságát erősen megkérdőjelező módon a nő nyomta a dudát, dühében üvöltözött a kormány mögött, aztán szerencsére meglátta, hogy a rendőrök is éppen kint voltak a kereszteződésben. A szabálytalankodót azonnal kiintették, amit a kamerás elégedetten, "instant karma" megjegyzéssel kommentált.

Üvöltözés után kárörvendés - videó: