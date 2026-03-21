kijárási tilalom

Kijárási tilalom a randalírozó fiatalok miatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Este 10-reggel 5 között nem lehetnek az utcán a 17 év alattiak. Lövöldözésbe torkolló randalírozás miatt lépett életbe a kijárási tilalom.
Miután a múlt hétvégén St. Louis városában a Gravois és Morgan Ford utak kereszteződésében kezdtek randalírozni a fiatalok, akik a helyszínre érkező rendőröket akadályozták a rend helyreállításában, radikális lépéseket vezettek be a rend fenntartása érdekében. Az úgynevezett street takeover során a kereszteződésben pörgő autóból egy fiatal lány kiesett és több, nem életveszélyes sérülést szenvedett, lövéseket is lehetett hallani, a rendőrök mintegy 50, a helyszínről menekülő autót állítottak meg tüskék használatával, több embert letartóztattak. Hogy az eset ne ismétlődjön meg, kijárási tilalom lett kihirdetve fiatalok számára.

Fotó: St. Louis Metropolitan Police Department

17 év alattiakra vonatkozik a kijárási tilalom

St. Louis városában a 17 évnél fiatalabbak este 10 és reggel 5 óra között nem tartózkodhatnak közterületen, a szülőket teszik felelőssé abban az esetben, ha mégis kimegy a gyermekük. Közben a rendőrség keresi a múlt héten a munkájukat akadályozó embereket és autókat, illetve fokozott készültséggel várják a hétvégét.

 

 

