Kijárási tilalom a randalírozó fiatalok miatt

Miután a múlt hétvégén St. Louis városában a Gravois és Morgan Ford utak kereszteződésében kezdtek randalírozni a fiatalok, akik a helyszínre érkező rendőröket akadályozták a rend helyreállításában, radikális lépéseket vezettek be a rend fenntartása érdekében. Az úgynevezett street takeover során a kereszteződésben pörgő autóból egy fiatal lány kiesett és több, nem életveszélyes sérülést szenvedett, lövéseket is lehetett hallani, a rendőrök mintegy 50, a helyszínről menekülő autót állítottak meg tüskék használatával, több embert letartóztattak. Hogy az eset ne ismétlődjön meg, kijárási tilalom lett kihirdetve fiatalok számára.

Randalírozó fiatalok miatt lett kijárási tilalom St. Louis városában

Fotó: St. Louis Metropolitan Police Department

17 év alattiakra vonatkozik a kijárási tilalom

St. Louis városában a 17 évnél fiatalabbak este 10 és reggel 5 óra között nem tartózkodhatnak közterületen, a szülőket teszik felelőssé abban az esetben, ha mégis kimegy a gyermekük. Közben a rendőrség keresi a múlt héten a munkájukat akadályozó embereket és autókat, illetve fokozott készültséggel várják a hétvégét.