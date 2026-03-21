Kijárási tilalom a randalírozó fiatalok miatt

Miután a múlt hétvégén St. Louis városában a Gravois és Morgan Ford utak kereszteződésében kezdtek randalírozni a fiatalok, akik a helyszínre érkező rendőröket akadályozták a rend helyreállításában, radikális lépéseket vezettek be a rend fenntartása érdekében. Az úgynevezett street takeover során a kereszteződésben pörgő autóból egy fiatal lány kiesett és több, nem életveszélyes sérülést szenvedett, lövéseket is lehetett hallani, a rendőrök mintegy 50, a helyszínről menekülő autót állítottak meg tüskék használatával, több embert letartóztattak. Hogy az eset ne ismétlődjön meg, kijárási tilalom lett kihirdetve fiatalok számára.
17 év alattiakra vonatkozik a kijárási tilalom
St. Louis városában a 17 évnél fiatalabbak este 10 és reggel 5 óra között nem tartózkodhatnak közterületen, a szülőket teszik felelőssé abban az esetben, ha mégis kimegy a gyermekük. Közben a rendőrség keresi a múlt héten a munkájukat akadályozó embereket és autókat, illetve fokozott készültséggel várják a hétvégét.