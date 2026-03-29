Ez a KRESZ-feladvány kifogott az autósokon – önnek menne?

A KRESZ szabályai néha még a leggyakorlatiasabb sofőröket is próbára teszik, különösen akkor, amikor három autó és egy mentő egyszerre érkezik egy látszólag egyszerű kereszteződéshez. Ilyen helyzetekben nem elég a rutin: tudni kell, ki mehet először, és mi a sorrend a többiek számára.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz, de ön tudja, mi a helyes válasz ebben a szituációban?

Fotó: Kendrick's Driving Tests / YouTube

A megkülönböztető jelzést használó mentőautó minden esetben elsőbbséget élvez – ezt minden autós tudja. Tehát minden más közlekedőnek meg kell állnia, és hagynia kell áthaladni a mentőt, függetlenül attól, merre halad vagy kanyarodik – írja a Sonline.

A KRESZ‑szabályok egyértelműek

Miután a mentő elhagyta a csomópontot, életbe lép a klasszikus jobbkéz‑szabály: az a jármű következik, akinek nincs jobbról érkező járműve. Egy tipikus feladványban a sorrend a mentő után a sárga autó, majd a világoskék személyautó, végül a sötétkék kamion. Ez a helyzet tökéletesen mutatja, hogy a KRESZ‑szabályokat nemcsak elméletben kell ismerni, hanem a valós forgalomban is gyorsan alkalmazni kell.

A megkülönböztető jelzést használó járművek elsőbbsége és a jobbkéz‑szabály összehangolt ismerete kulcs a biztonságos közlekedéshez.

Legközelebb, amikor hasonló kereszteződéshez érünk, jusson eszünkbe: először a mentőnek, majd annak az autónak adjunk elsőbbséget, amelynek nincs jobbról érkező járműve. Ezzel nemcsak a KRESZ‑teszten teljesíthetünk jól, hanem a való életben is biztonságosan közlekedhetünk.