A mentőfolyosó életet menthetne, mégis sokan a bizonytalanok

A mentőfolyosó 14 éve része a hazai KRESZ-nek, ám a gyakorlatban továbbra is felemás a szabály elfogadottsága és alkalmazása.

A KRESZ nagyon egyértelműen fogalmaz, sok autós mégsem tudja, mit kell tenine, ha az autópályán megpillantja a visszapillantó-tükörben a mentőt vagy a tűzoltót

Fotó: OMSZ

„Torlódások esetén sokan még mindig nem tudják, hogyan kell utat adni az érkező segítségnek, legyen szó mentőautóról, tűzoltóautóról vagy rendőrről”

– hangsúlyozta Rácz Tamás, az egyesület elnöke. A bizonytalanság pedig kritikus helyzetekben értékes percekbe kerülhet. Az ÉKKE ezért döntött úgy, hogy felméri, pontosan hol akad el a tudás. A kérdőív rákérdez arra, tudják-e a közlekedők, mikor és hogyan kell kialakítani a mentőfolyosót két- és háromsávos utakon, illetve tisztában vannak-e azzal, mikor lehet azt feloldani. A szervezet arra is kíváncsi, mit gondolnak az autósok a szabálykövetés ösztönzéséről: több oktatásra, erősebb kommunikációra vagy szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség?

A KRESZ egyértelműen fogalmaz

A kutatás kizárólag érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők számára szól, kitöltése 8–12 percet vesz igénybe. Az eredményeket az egyesület várhatóan egy hónapon belül tanulmányban összegzi, amely a traffix.hu oldalon jelenik meg.

A cél nem pusztán a helyzetkép felrajzolása, hanem olyan javaslatok megfogalmazása, amelyek valódi változást hozhatnak a közlekedésbiztonságban, még akkor is, ha a KRESZ egyértelműen fogalmaz.

Minél több válasz érkezik, annál pontosabban látható majd, mennyire vált reflexszé az, ami adott esetben emberéleteket menthet.