Ismeri ezeket a ritka KRESZ-táblákat?

Nemrég lett nyilvános az új KRESZ-tervezete, amellyel kapcsolatban több a kérdés, mint a válasz. A társadalmi egyeztetés időszakában vagyunk, de szakmai kérdések is felmerültek a tervezettel kapcsolatban. Azonban nem csak az új, de a meglévő Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása is tud meglepetéseket okozni az autóvezetőknek, például szerepelnek benne olyan jelzések, amit már meghaladott a kor, így már nem találkozhatunk velük. A ritka KRESZ-táblák között ideiglenesen kihelyezésre kerülő darabokat is akadnak.

Sokkal több helyen találkozhatunk majd ritka KRESZ-táblákkal a tervezet alapján

Fotó: kreszvaltozas.hu

Ismeri ezeket a KRESZ-táblákat?

Az új KRESZ-ben is vannak olyan közlekedési táblák, amelyek az aktuális helyzetre válaszul kerültek bele, lásd mikromobilitási eszközök.

2010-től lehet kihelyezni a „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzőtáblát, amihez kapcsolódik „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” jelzés, a kettő között gépkocsik nem közlekedhetnek. Alapvetően kiegészítő táblával közösen tervezték a használatát, amely a környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica színét tartalmazza, ami az adott gépkocsik számára felmentést ad a tilalom alól. A környezetvédelmi vizsgálat 2010. január 1-gyel olvadt bele a műszaki vizsgába, ezt követően a rendszámokra ragasztott színes matricák is eltűntek. A jövőben a ma még nem létező behajtási zónáknál lehet szerepük.

Szerencsére csak ritkán van szükség a veszélyt jelző táblák között szereplő „Útzár” használatára, amit például baleset miatt kell kihelyezni.

Amióta törvényben szabályozzák a haszonjárművek közlekedését (kamionstop), létezik „Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére” tábla is, azonban nem jellemző a használata, hiszen a kamionok jellemzően autópálya-pihenőkben töltik a kényszerű várakozást.

Meghaladta már a kor, de az aktuális KRESZ-rendeletben még szerepelnek az „Ólommentes benzint is árusító üzemanyagtöltő állomás” és az „Ólommentes benzint és autógázt is árusító üzemanyagtöltő állomás” jelzőtáblák, amelyek 1988-ban, illetve 1997-ben kerültek bele a jogszabályba. Az ólmozott benzint 1999. január 1-én tiltották be Magyarországon.