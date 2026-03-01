Ismeri ezeket a ritka KRESZ-táblákat?

Nemrég lett nyilvános az új KRESZ-tervezete, amellyel kapcsolatban több a kérdés, mint a válasz. A társadalmi egyeztetés időszakában vagyunk, de szakmai kérdések is felmerültek a tervezettel kapcsolatban. Azonban nem csak az új, de a meglévő Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása is tud meglepetéseket okozni az autóvezetőknek, például szerepelnek benne olyan jelzések, amit már meghaladott a kor, így már nem találkozhatunk velük. A ritka KRESZ-táblák között ideiglenesen kihelyezésre kerülő darabokat is akadnak.
Ismeri ezeket a KRESZ-táblákat?
Az új KRESZ-ben is vannak olyan közlekedési táblák, amelyek az aktuális helyzetre válaszul kerültek bele, lásd mikromobilitási eszközök.
2010-től lehet kihelyezni a „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzőtáblát, amihez kapcsolódik „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” jelzés, a kettő között gépkocsik nem közlekedhetnek. Alapvetően kiegészítő táblával közösen tervezték a használatát, amely a környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica színét tartalmazza, ami az adott gépkocsik számára felmentést ad a tilalom alól. A környezetvédelmi vizsgálat 2010. január 1-gyel olvadt bele a műszaki vizsgába, ezt követően a rendszámokra ragasztott színes matricák is eltűntek. A jövőben a ma még nem létező behajtási zónáknál lehet szerepük.
Szerencsére csak ritkán van szükség a veszélyt jelző táblák között szereplő „Útzár” használatára, amit például baleset miatt kell kihelyezni.
Amióta törvényben szabályozzák a haszonjárművek közlekedését (kamionstop), létezik „Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére” tábla is, azonban nem jellemző a használata, hiszen a kamionok jellemzően autópálya-pihenőkben töltik a kényszerű várakozást.
Meghaladta már a kor, de az aktuális KRESZ-rendeletben még szerepelnek az „Ólommentes benzint is árusító üzemanyagtöltő állomás” és az „Ólommentes benzint és autógázt is árusító üzemanyagtöltő állomás” jelzőtáblák, amelyek 1988-ban, illetve 1997-ben kerültek bele a jogszabályba. Az ólmozott benzint 1999. január 1-én tiltották be Magyarországon.
Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák sorában találni még igazi ritkaságokat, például a „Bérelhető faház”, a „Jelzett turista út; erdei tornapálya” vagy épp a „Lovaglás” jelzéseket. Manapság már nem út melletti jelzőtáblákról, hanem interneten tájékozódnak a turisztikai célokról az emberek.
Új KRESZ-táblák, amelyekre számíthatunk
Az új KRESZ-javaslatban számos új közlekedési tábla jelenik meg, amelyek a korábbinál sokkal pontosabbak. Nagy tengelytávolságú járművek vezetőinek hasznos a „Felakadás” veszélyjelzés, amivel jó eséllyel megelőzhető a vasúti átjáróban elakadás – már ha a sofőr is figyelembe veszi azt. Amíg korábban csak gyalogosokra figyelmeztettek a KRESZ-táblák, az új tervezet szerint lesz külön tábla „Idősek” és „Gyengénlátók” számára is, illetve a „Motoros rolleresek” is kiemelt figyelmet kapnak.
A gördeszkások és görkorcsolyázókra szabták a „Járműnek nem minősülő eszközzel közlekedő gyalogosnak bemenni tilos” táblát, a „Mikromobilitási eszközzel behajtani tilos” nem vonatkozik a motoros rollerekre, azok behajtását külön tábla tiltja meg. Az „Élő állatot szállító járművel behajtani tilos” mellett lesz „Növényegészségügyi vizsgálat alá vont járművel behajtani tilos” jelzőtábla is.
Érdekes módon a jelzőtáblák alapján nem lesz kötelező a cipzárelv, hiszen kétféle „Forgalmi sáv vége” tábla is szerepel a fájlban, külön kiegészítő tábla hívja fel a figyelmet a „Cipzármódszer” alkalmazására kialakuló forgalmi torlódás esetén.