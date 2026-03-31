Ilyen nincs: 139-szer próbálkozott, mire átment a KRESZ-vizsgán!

Egy lengyel tanulóvezető, akinek az életkorát nem közölték, kilenc év alatt, 139 próbálkozás után végül sikeresen letette a KRESZ-vizsgát. A lengyel vizsgaközpont igazgatója szerint ezek a kudarcok elsősorban nem a szabályok elsajátításával kapcsolatos problémák miatt történtek. A tesztre való felkészüléshez a férfi ingyenes online szoftverek próbaverzióit használta, ezért nem férhetett hozzá a lehetséges kérdések teljes adatbázisához.

Miután elkezdte használni a program teljes verzióját az összes kérdéssel együtt, egyre közelebb került a sikerhez. Egyre kevesebb pontot veszített, míg végül átment a vizsgán.

139 KRESZ-vizsga: ez lenne a rekord?

Amellett, hogy kilenc évet kellett várnia a sikerre, a leendő sofőr fizetett is, mint a katonatiszt. Minden egyes vizsgáért fizetnie kellett, a 139 vizsga átszámítva összesen 700 ezer forintba került. Lengyelország nem írja elő a vizsgázók számára a maximális próbálkozások számát.

Ami igazán érdekes, hogy 139 próbálkozással sem sikerült megdönteni a lengyel csúcsot. Ezt továbbra is 169 kísérlettel tartják az országban, és olyan is volt, aki kevesebbszer próbálkozott ugyan, de összesen 17 éven át.