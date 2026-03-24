Küszöbön a sebességhatárok csökkentése – ez lehet az oka!

A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency, IEA) az 1973-as olajválságra válaszul az OECD által 1974-ben életre hívott kormányközi szervezet, amelynek tagjai a világ energiafogyasztásának 75%-át lefedik. A Hormuzi-szoroson normál esetben a világszerte felhasznált kőolaj 20%-a halad át, azonban az iráni háború miatt ez most nem lehetséges. Az ellátási zavar csökkentésére az IEA tagjai 400 millió hordó olaj felszabadítását vállalták a stratégiai készletből – ez a szervezet eddigi legnagyobb ilyen akciója –, de nem elég csak a kínálati oldalon beavatkozni. Azt javasolják a tagoknak, hogy a keresleti oldalon is lépjenek, például a sebességhatárok leszállításával lehet csökkenteni a járművek fogyasztását (ami egyébként a felhasználás 45%-át adja).

Digitális táblákkal csökkentsék a sebességet, hogy mérséklődjön a fogyasztás - javasolja a Nemzetközi Energiaügynökség

Fotó: BMW Group MediaPool

Eliminálja a fogyasztást az otthoni munkavégzés

Persze a legjobb, ha otthoni munkavégzést rendelnek el, hiszen akkor nem kerül felhasználásra a mobilitásra használt olaj, de például a digitális sebességjelző táblákkal 10-20 km/órával lejjebb lehet vinni a megengedett sebességet a megfelelően kiépített gyorsforgalmi utakon – ez utóbbi nem igényel jogszabályi változtatást sem. Az autósokat a közösségi közlekedés használatára, illetve a telekocsizásra kell bátorítani. A közlekedés mérséklése mellett a háztartások földgáz-felhasználását is csökkenteni lehetne a például elektromos főzőlapok használatával. Az IEA szerint ezek a változtatások ha nem is oldják meg érdemben a jelenlegi ellátási válságot, de segíthetnek a kiugró árcsúcsok elkerülésében.