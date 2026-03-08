Végre a Ford Model T is bekerült a LEGO Icons sorozatba

Hivatalosan a felnőtt építőknek készül a LEGO Icons sorozat, amelyben most jelent a Ford Model T kicsinyített, de élethű mása. Még tavaly tavasszal kereste meg a játékgyár a Ford-ot, hogy segítsenek a modell megalkotásában. A feladatot pedig önként és dalolva vállalta magára Ted Ryan, aki az autógyár múltjával foglalkozik főállásban, szabadidejében pedig megszállott LEGO-építő – a római Kolosszeumtól kezdve a Titanicon át az összes megvásárolható Ford-készletig terjed a saját gyűjteménye.

29 cm-es kabrióként építhető meg a LEGO Icons sorozatba tartozó Ford Model T

Fotó: LEGO

LEGO-rajongó Ford-alkalmazott segített a dánoknak

A LEGO Icons készlet megtervezésénél egyértelmű volt, hogy az eredetihez hasonlóan fekete lesz az autó, de hosszas konzultáció alapján választották ki a Torpedo Runabout vászontetős karosszériát. A 29 centiméter hosszú kisautót 1060 elemből kell összeállítani, a munka várhatóan tovább tart, mint anno a Model T gyártása, ami 93 perc volt – és a LEGO-nál nem kell kivárni a festék száradását sem. A készlet ára 54 990 Ft a hivatalos webáruházban.

