Végre a Ford Model T is bekerült a LEGO Icons sorozatba

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Örökre megváltoztatta világunkat a Ford Model T. Most került be a felnőtteknek szánt LEGO Icons sorozatba.
legofordford model tautós hír

Hivatalosan a felnőtt építőknek készül a LEGO Icons sorozat, amelyben most jelent a Ford Model T kicsinyített, de élethű mása. Még tavaly tavasszal kereste meg a játékgyár a Ford-ot, hogy segítsenek a modell megalkotásában. A feladatot pedig önként és dalolva vállalta magára Ted Ryan, aki az autógyár múltjával foglalkozik főállásban, szabadidejében pedig megszállott LEGO-építő – a római Kolosszeumtól kezdve a Titanicon át az összes megvásárolható Ford-készletig terjed a saját gyűjteménye.

Az eredetihez hasonlóan a LEGO Model T is fekete.
29 cm-es kabrióként építhető meg a LEGO Icons sorozatba tartozó Ford Model T
Fotó: LEGO

LEGO-rajongó Ford-alkalmazott segített a dánoknak

A LEGO Icons készlet megtervezésénél egyértelmű volt, hogy az eredetihez hasonlóan fekete lesz az autó, de hosszas konzultáció alapján választották ki a Torpedo Runabout vászontetős karosszériát. A 29 centiméter hosszú kisautót 1060 elemből kell összeállítani, a munka várhatóan tovább tart, mint anno a Model T gyártása, ami 93 perc volt – és a LEGO-nál nem kell kivárni a festék száradását sem. A készlet ára 54 990 Ft a hivatalos webáruházban.
 

 

