Ezeket az autókat lopják itthon a leginkább – az öné is köztük lehet

Az autólopás ma már nem annyira népszerű a bűnözők körében, mint volt pár évtizede, a 90-es, 2000-es években. De azért még ma is kötnek el autókat Magyarországon.

Autólopás szempontjából Budapest a legveszélyeztetettebb Magyarországon

A tavalyi évben, 2025-ben összesen 836 jármű eltűnése miatt indult körözés, ezek közül 471 volt személyautó – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Bár az arány a teljes, több mint 4 milliós hazai autóállományhoz képest alacsony, az érintettek számára mégis komoly, akár milliós veszteséget jelent minden egyes eset.

A friss statisztikák szerint nem a luxusautók vannak a legnagyobb veszélyben, hanem inkább a legelterjedtebb márkák.

A lista élén a Suzuki áll (63 darab), amelyet a Ford (55 db) és az Opel (51 db) követ, de a Volkswagen (39 db), a BMW (27 db), a Renault (25 db) és az Audi (24 db) is rendszeresen szerepel a tolvajok célkeresztjében – írja a vezess.hu. Ennek oka prózai: minél több fut egy márkából az utakon, annál könnyebb eltüntetni, illetve alkatrészként értékesíteni.

Egyes márkáknál nőtt a lopások száma

Érdekes, hogy miközben egyes márkáknál, mint például a Suzukinál vagy a Fordnál nőtt a lopások száma, másoknál, mint az Opel vagy a Mercedes, csökkenés figyelhető meg. A Toyota pedig hiába gyakori az utakon, kevésbé vonzza a bűnözőket. Modellekre vonatkozóan sajnos nincs nyilvános rendőrségi statisztika. A motorkerékpárok közül a legnagyobb számban ellopott öt márka a Simson (48 db), a Honda (42 db), a Yamaha (42 db), az Aprilia (23 db) és a Piaggo (19 db) volt tavaly.

Földrajzilag továbbra is Budapest számít gócpontnak: az esetek közel harmada a fővároshoz köthető, míg vidéken jóval kisebb, de visszatérő számokat mutató városok – például Kecskemét vagy Győr – is feltűnnek a térképen.

A legmeglepőbb azonban az, hogy a legtöbb autót nem kifinomult hekkermódszerekkel viszik el, hanem egyszerűen a járműben hagyott kulccsal. Bár léteznek szervezett bűnbandák is, a mindennapi esetek jelentős része továbbra is a figyelmetlenségből fakad.