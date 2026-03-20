Hogy mi van? Luxus SUV-ként támad fel a Volga!

Most aztán tényleg feltámad a Volga márka, közreadták az első képeket a debütáló típusról – bár nem is olyan rég egyszer ezt már eljátszották. Most minden más lesz, ígérik, hiszen arra is ügyeltek, hogy jogilag ne legyen közvetlen kapcsolat a Volga és a Geely között, így utóbbinak nem kell attól tartania, hogy az EU-s szankciós listára kerül azzal, hogy a GAZ csoporttal üzletel.

Prémiumtermék, azaz sok króm. Minimális módosításokkal lesz a Geely Monjaro-ból Volga K50

A Geely Monjaro alapján készül az első Volga

A Volga K50-es szabadidő-autót Nyizsnij Novgorodban szerelik össze abban a gyárban, ahol az ukrán háború miatti szankciók elrendelése előtt Škoda-típusok készültek a helyi piac számára. Az eredeti kínai Geely Monjaro-hoz képest csak a hűtőrácsot cserélik le egy több krómot tartalmazó darabra, hiszen prémiumárkaként pozícionálják az újjászülető márkát, amelyet már nem csak a funkcionáriusoknak tartanak fenn, de magánvásárlókra is számítanak.

A karosszéria 4770 mm hosszú, 1895 mm széles és 2845 mm a tengelytávolság, a motortérben egy 2,0 literes turbómotor (238 LE) dolgozik, a váltó nyolcfokozatú automatikus – azt még nem árulták el, összkerékhajtást kínálnak-e a típushoz. Ami van, az a szériában adott téli csomag, üveg panorámatető, 12 hangszórós hifi és elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás, no és valódi bőrből készített kárpitozás. Már 2026 nyarán a márkakereskedésekben lesznek a Volga K50-es szabadidő-autók első példányai, az árakat később árulják el.

