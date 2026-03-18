Kié lehet a rejtélyes szellemautó az M6-os autópályán?

Az M6-os autópálya mentén, Dunaföldvár közelében található pihenőben áll az a különös gépkocsi, amely az elmúlt napokban egyre több autós figyelmét felkeltette.

Így fest az M6-os autópálya egyik parkolójában hagyott szellemautó

Fotó: Gallai Péter

Az egykor jobb napokat látott Suzuki mára szinte felismerhetetlenné vált: hiányoznak a kerekei, a motorháztető letépve, a szélvédő betörve, a belső tér feldúlva – mintha valaki módszeresen darabokra szedte volna. A helyszínt piros-fehér szalaggal kerítették körbe, ami még inkább fokozza a látvány baljós hangulatát és titokzatosságát. Az arra járók közül sokan csak szellemautóként emlegetik, hiszen nem tudni, mikor és hogyan került oda, és főként azt sem, ki hagyta hátra ilyen állapotban – írja a Duol.

A rendőrök sem tudnak semmit az M6-os autópálya szellemautójáról

A történet egyik legkülönösebb eleme éppen az, hogy a hatóságok sem tudnak többet. A rendőrség tájékoztatása szerint nem érkezett bejelentés az esetről, és semmilyen információ nem utal arra, hogy bűncselekményhez lenne köthető a parkolóban hagyott jármű. Így a roncs egyelőre gazdátlanul, megválaszolatlan kérdések közepette várja sorsát az autópálya mellett.

Se motorháztető, se hűtőrács nincs már az elhagyatott Suzukin

Felmerül a kérdés: vajon már eleve roncsként került oda, vagy idővel hordták szét darabjaira?

Egyes feltételezések szerint akár egy szállítás során is ott maradhatott, mások inkább illegális bontásra gyanakodnak. Bizonyíték azonban egyik verzióra sincs.

A közelmúltban írt az Origo egy nagyon súlyos balesetről az M6-os autópályán. Nagy valószínűséggel elaludhatott egy nő vezetés közben a sztrádán. A súlyos baleset nyomán az autó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.