Magától egyensúlyoz ez a robogó, hogy lámpánál megálláskor ne boruljon fel!

A hagyományos gyártók csak fejlesztik az önegyensúlyozó robogókat – a háromkerekű robogókat kínálják azoknak, akik lusták letalpalni lámpánál megálláskor –, az Omoway nevű startup viszont el is kezdte a gyártását az Omo X elnevezésű kétkerekűjének. A villanymotoros robogó giroszkópok segítségével egyensúlyozza magát, és akár saját magától is képes haladni, például a vezető céljához érve el tudja azt küldeni a közelben lévő indukciós töltőig, ő meg mehet a dolgára.

200 km-es hatótávolságot ígér a saját magát egyensúlyozó Omo X robogó

Fotó: Omoway

Nyakunkon a forgalmazás, de se ára, se műszaki adatai nincsenek a robogónak

Annak ellenére, hogy április végén indul a forgalmazás és május végén kapják meg az első vásárlók a robogóikat, a műszaki adatok jelentős része és vételár még nem ismert, annyit tudni, hogy 110 km/óra a csúcssebesség és a WMTC szabvány szerint 200 km a hatótávolság egy feltöltéssel. A szingapúri központtal, kínai fejlesztőrészleggel és indonéz gyárral rendelkező Omoway startup az önegyensúlyozó technológiával nem csak a robogók világát akarja meghódítani, de tervei között van egykerekű, önjáró szállítójármű, amivel a futárszolgálatokat akarnak megnyerni vásárlónak.

