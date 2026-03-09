Már megint egy mesebeli BMW-s szervizkaland

Hírlevél
Megrágta az idő, de ügyes kezekbe került.
Minden olyan, mint a mérethű valóságban: adott egy BMW-ikon, mégpedig egy E30-as M3-as, törött szélvédővel, lelakottan, nem kicsit gazdátlanul. Az erre szakosodott restaurátor azonban csodát tesz, s mindezt szerencsére aprólékosan dokumentálták is.

Ugye, hogy kívánatos darab lett?

Szétszerelés, tisztítás, pótlás és glancolás, hogy aztán a dögös kis M3-as modell az ujja kör csavarja az autórajongókat. Gratulálunk, szép munka volt!

 

