Megbukott a népszerű márka, kivonul az autópiacról

A Skoda 2005-ben lépett be a kínai piacra a SAIC Volkswagen közvetítésével, és 2007-ben kezdte meg a helyi gyártást az Octaviával. A „megfizethető német autóként” számon tartott autókat egész jól vették, a csúcsot 2018-ban 341 000 autós eladást jelentette – ekkor ez volt a cseh márka legnagyobb piaca. Azonban az elektrifikációt elaludta a márka, ami oda vezetett, hogy 2025-re 15 000 darabra csökkent az eladása. Mivel nem látják esélyét az trend megváltozásának, úgy döntöttek, hogy 2026 közepéig árulják a meglévő modelleket, azt követően kivonulnak a kínai autópiacról.

Még Kodiaq kupét is készítettek a kínai autópiac számára, mégis megbukott a Skoda

Elektrifikáció híján nem tudtak labdába rúgni a Skodák a kínai autópiacon

Amíg a Škoda márka visszavonul a kínai piacról, és helyette inkább Indiára koncentrál (ahol egyébként a Volkswagen márka is alá van besorolva), addig a szintén gyengélkedő Volkswagen és Audi (utóbbinál az AUDI almárka se szárnyal úgy, ahogy azt eltervezték) mindent megtesz annak érdekében, hogy visszaszerezzék korábbi piaci pozícióikat. A két német márka még a nyolcvanas években jelent meg Kínában, mint a közép- és felső szintű pártfunkcionáriusok autói, amikor a magánszemélyek számára a kilencvenes években lehetővé tették az autóvásárlást, ezeket a márkákat ismerték az emberek, azért uralták a piacot.

