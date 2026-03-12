Csúnyán megvezette vevőit a Mercedes, milliárdos bírságot kapott

A dél-koreai trösztellenes szabályozó hatóság március 10-én 11,2 milliárd wonra (2,512 milliárd forint) büntette a Mercedes-Benzt, amiért a cég félrevezette a fogyasztókat az egyes elektromos járműveiben használt akkumulátor-beszállítókkal kapcsolatban.

A Mercedes-Benz EQE és EQS modelljei érintettek a problémában

Fotó: Ken Tsuzuki / The Yomiuri Shimbun via AFP

A stuttgarti cég azt hirdette, hogy a Mercedes EQE és EQS modellekben kizárólag a világ legnagyobb akkugyártója, a kínai CATL cellái vannak. Kiderült azonban, hogy mintegy 3000 ilyen modellben a jóval kevésbé ismert kínai Farasis Energy celláit szerelték, ezt az információt pedig elhallgatták az eladáskor a vásárlók elől – írja a Reuters.

Büntetőeljárás is lehet a Mercedes ellen

Amúgy a Mercedes talán még nem is úszta volna a stiklit, csakhogy egy 2024 augusztusában bekövetkezett tűzeset feltárta svindlit. Történt, hogy egy EQE Farasis‑gyártmányú akkumulátora miatt tűz ütött ki egy garázsban a dél-koreai Incheonban, ahol több autó és a parkoló szerkezete is komolyan megrongálódott.

Egyébként a hatóság nemcsak bírságot szabta ki, hanem büntetőeljárás kezdeményezését is javasolta mind a Mercedes‑Benz Korea, mind a német központ ellen, mondván, hogy mindkét cég közvetve vagy közvetlenül közreműködött a megtévesztő értékesítési anyagok terjesztésében.

A Mercedes-Benz EQE modell egy kiállításon

Fotó: KEN TSUZUKI / Yomiuri

Az ügy különösen érzékenyen érinti az elektromos autók piacát, ahol a vásárlók egyre tudatosabban keresik az információkat a járművekben használt technológiákról – különösen a nagy tételű és potenciálisan kockázatos akkumulátorokról. A Farasis minősítése nem volt olyan magas, mint a CATL‑é: míg utóbbi a globális piac mintegy 39 %-át adta 2025‑ben, addig előbbi a top‑10‑es listán sem szerepelt. Ez az eset rámutat arra, hogy a villanyautók világában már nem elég csupán az elektromos hajtás ígérete – a transzparencia, a beszállítói lánc átláthatósága és a vásárlói bizalom legalább ennyire fontos tényezőkké váltak.

