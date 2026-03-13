Hírlevél
Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

autós hír

Hidegrázós látvány az igazoltatásnál: ez az autó időzített bomba volt az utakon

Meglepetésben volt részük a rendőröknek egy igazoltatásnál. Egy Mercedes megállítása után olyat láttak, amit ritkán szoktak.
Rutinellenőrzés miatt állítottak félre egy autót a holland rendőrök, a Mercedes átvizsgálása azonban nem várt meglepetéssel zárult. Akkor néztek nagyot az intézkedő járőrök, amikor az autó gumiabrocsait kezdték vizsgálni: olyan simára voltak kopva, mintha a Forma-1-ben használt slick gumikkal közlekedett volna az autó.

Fotó: Politie Basisteam Haarlemmerweg

Hollandia nem éppen a száraz időjárásáról híres, az ország útjai igen gyakran vizesek az esőtől. Az autó ebben az állapotában életveszélyes volt, a rendőrök nem is engedték tovább közlekedni.

Mennyire büntették a Mercedes sofőrjét?

Amellett, hogy a sofőrt az életveszélyes állapot megszüntetésére kötelezték, 190 eurós (75 ezer forint) bírságot is kiszabtak rá. Ami még érdekesebb, hogy a gumiabroncsok nem egy régi roncson voltak, hanem egy jelenlegi, W177 generációs Mercedes A-osztályon.

 

