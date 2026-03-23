Köpködve támadt egy vétlen nőre a habzó szájú budapesti mercis – videó

A felvételt készítő nő március 19-én, Óbuda irányába haladva kezdett sávot váltani. Elmondása szerint a manőverhez bőven volt hely, amit a hátsó kamera felvétele is alátámaszt. Amikor kitette az indexet, a mögötte haladó mercis azonnal a gázra lépett, majd folyamatosan nyomta a dudát.

A helyzet innentől gyorsan elfajult. A sofőr egy ideig a két sáv között haladt, mert nem lehetett tudni, mire készül a másik. A fehér autós végül a belső sávba húzódott, de még ekkor sem hagyta abba a dudálást és a mutogatást.

Videón a mercis akciója:

A Zsigmond tér környékén, egy lámpát követően a dühös autós bevágott a kamerás autó elé, majd hirtelen lefékezett. Eleinte úgy tűnt, „csak” egy klasszikus büntetőfékezésről van szó, de a helyzet tovább durvult: a férfi teljesen megállt, kiszállt az autóból, és azonnal a másik járműhöz rohant.

Üvöltve a sofőr felé rohant, szidalmazta, majd leköpte az ablakot. A beküldő szerint a tükröt valószínűleg csak azért nem törte le, mert jelezte neki, hogy veszi a kamera. "Sokat tapasztaltam már, de ilyet, hogy semmi oka balhézni, és mégis a végletekig elmegy egy nővel szemben, még nem éltem át az utakon" - írta a Bpiautosok.hu olvasója.