Reszkethetnek az autósok: mindent látó magyar kamerák jelennek meg az utakon!

A közlekedésellenőrzés új generációját jelentik a mobil kamerarendszerek. Egy magyar fejlesztésű technológia a járműazonosítástól a parkolásellenőrzésen át akár a települések forgalmi terhelésének elemzéséig több feladatot is elláthat. Az APS Solutions munkájában a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia-alapú videóanalitika találkozik a közlekedésfelügyeleti hardverekkel.

A megoldások középpontjában az automatikus járműazonosítás áll, amely jóval többet jelent a hagyományos rendszámfelismerésnél. A saját fejlesztésű neurális hálók nemcsak a rendszámot képesek nagy pontossággal leolvasni, hanem részletesen kategorizálni is tudják az áthaladó járműveket.

Mesterséges intelligencia segíti az azonosítást

Az egyik megoldás egy járműre szerelhető rendszer, amely menet közben képes parkoló autók rendszámát automatikusan leolvasni és adatbázissal összevetni.

Ez a parkolásellenőrzésben hozhat hatékonyságnövekedést, mivel egy autóval jóval hatékonyabban ellenőrizhető egy-egy terület rövid idő alatt, mint gyalog.

A másik fejlesztési irány a mobil, napelemes oszloprendszer, amely önálló energiaellátással működik, és villamos hálózattól függetlenül is telepíthető. Az ilyen egységek néhány óra alatt kihelyezhetők egy adott helyszínre, majd szükség esetén könnyen áthelyezhetők más területre. A rendszer képes a forgalom monitorozására, járműkategóriák azonosítására és akár környezeti szenzorokkal is kiegészíthető, amelyek például zaj- vagy légszennyezettségi adatokat gyűjtenek.

A harmadik fejlesztési irány egy mobil, például utánfutóra építhető ellenőrző platform, amely elsősorban autópályákon vagy ideiglenes munkaterületeken használható.

Az eszköz képes sebességet mérni, kijelezni az autók aktuális tempóját és figyelmeztetést adni, ha egy jármű túl gyorsan közeledik egy tereléshez vagy munkaterülethez.

Több eszköz használatával egy adott útszakaszon közlekedők átlagsebessége is pontosan mérhető - írta a Kreszváltozás.