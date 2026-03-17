Mi történik? Egyre több a riasztás az országúti segélyszolgálatnál!

A 2025-ös esztendőben a német ADAC autós klub sárga angyalainak 3 691 813 bevetése volt, ami 1,6%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az országúti segélyszolgálat legsűrűbb napja december 29 volt, amikor 18 588 bevetése volt a segélyszolgálatnak – 5 másodpercenként kellett segíteniük a bajba jutott autósokon –, a legsűrűbb hónap január volt 356 847 hívással.

A legtöbbször az akkumulátor miatt hívják az országúti segélyszolgálatot, de gyakran kell segíteniük defektnél is

Ahogy az már hosszú évek óta megfigyelhető, az indítóakkumulátor (45,4%) miatt kellett a legtöbbször beavatkozni, ezt követi a motorprobléma (befecskendezés, gyújtás, érzékelőhiba 21,8%). Most, hogy a plug-in hibrid és villanyautók is egyre nagyobb számban öregednek, a statisztikában is egyre hangsúlyosabban szerepelnek. Az akkumulátoros-elektromos autók tulajdonosai 50 445 alkalommal hívták az ADAC-t, ami 15%-os növekedést jelent, a plug-in hibridek gazdái 59 985 alkalommal vették igénybe a segélyszolgálatot, ami 13%-os növekedés. Érdekes módon a villanyautóknál is a hibás indítóakkumulátor volt a legnagyobb hibaforrás, ami az esetek több mint a felében tette mozgásképtelenné a járművet.

Az ADAC 22,7 millió tagjával Európa legnagyobb autós klubja, Németországban 1700 sárga angyallal áll a tagok rendelkezésére, és van 550 társ-vállalkozás is, amelyek szintén segítséget nyújtanak a közlekedőknek. A tagok között egyre népszerűbb a digitális segélyhívás, 2025-ben 695 520 alkalommal már alkalmazáson keresztül kérték az országúti segélyszolgálatot, ami 16%-os növekedés.

