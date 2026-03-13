Mi van? Tejszínhabtól lett biztonságosabb a Ford!

Origo
Döbbenetes bejelentést tett a Pentagon – több millió ember esett pánikba
23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Explorer EV és a Capri villanyautók kapták meg elsőként az új légzsákot. A tejszínhabspray adta az ötletet a Ford fejlesztőinek.
ford
explorer ev
capri
autós hír
baleset
légzsák
