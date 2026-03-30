Miért zavarják a sofőröket a digitális menük és a túl sok elektronika?

A mai személygépkocsik számos fejlett elektronikai rendszert tartalmaznak, de sok sofőr szerint ez túl bonyolult. Az új autókban ma már alapból megtalálható érintőképernyők és digitális menük gyakran megnehezítik az alapvető funkciók, például a klíma vagy rádió kezelését – és ez sokaknak nem tetszik.
Korunk autói tele vannak fejlett elektronikai rendszerekkel, ám egyre több sofőr érzi úgy, hogy a technológia túl sok és zavaró. Az érintőképernyők, digitális menük és bonyolult szoftverek sok esetben megnehezítik az alapvető funkciók kezelését, például a klíma vagy a rádió beállítását. És mivel nem működnek olyan pontosan, mint a gombok, ezért balesetveszélyesek is.

A mai autók utasteréből jórészt eltűntek a fizikai gombok
Fotó: Stellantis

A túl sok elektronika kezelése a vezetés közben elvonja a figyelmet az útról. A komplex menürendszerek és a digitális kijelzők miatt a vezetőknek gyakran több lépést kell végigzongorázniuk egy amúgy egyszerű parancs végrehajtásához. A felmérés szerint a sofőrök egy része kifejezetten idegesítőnek találja az automatikus funkciókat és a vezetéstámogató rendszereket. Bár a sávtartó, az automatikus fék vagy a szenzorok növelik a biztonságot, a túlzott komplexitás miatt sokan nem használják ezeket – írja a Daily Mail.

Sok autós visszaköveteli a fizikai gombokat

A bonyolult elektronika mellett a vezetési élmény elvesztése is kiemelt panasz. Sok autós úgy érzi, hogy az egyszerű, intuitív vezérlés helyett a modern autók a menürendszerek és érintőképernyők rabságába ejtik. Ez különösen azoknál a sofőröknél jelent problémát, akik a vezetést szórakoztató, élvezetes tevékenységként élik meg. 

Sok autós visszaköveteli a fizikai gombokat, kapcsolókat is az autóban. 

Sokak szerint a jövő autóiban a kulcs az egyensúly megtalálása a technológia és a felhasználóbarát kezelhetőség között. Hogy legyen elegendő innováció, de a vezetőbarát, egyszerű kezelhetőség se vesszen el.


 

 

