Miért zavarják a sofőröket a digitális menük és a túl sok elektronika?

Korunk autói tele vannak fejlett elektronikai rendszerekkel, ám egyre több sofőr érzi úgy, hogy a technológia túl sok és zavaró. Az érintőképernyők, digitális menük és bonyolult szoftverek sok esetben megnehezítik az alapvető funkciók kezelését, például a klíma vagy a rádió beállítását. És mivel nem működnek olyan pontosan, mint a gombok, ezért balesetveszélyesek is.

A mai autók utasteréből jórészt eltűntek a fizikai gombok

A túl sok elektronika kezelése a vezetés közben elvonja a figyelmet az útról. A komplex menürendszerek és a digitális kijelzők miatt a vezetőknek gyakran több lépést kell végigzongorázniuk egy amúgy egyszerű parancs végrehajtásához. A felmérés szerint a sofőrök egy része kifejezetten idegesítőnek találja az automatikus funkciókat és a vezetéstámogató rendszereket. Bár a sávtartó, az automatikus fék vagy a szenzorok növelik a biztonságot, a túlzott komplexitás miatt sokan nem használják ezeket – írja a Daily Mail.

Sok autós visszaköveteli a fizikai gombokat

A bonyolult elektronika mellett a vezetési élmény elvesztése is kiemelt panasz. Sok autós úgy érzi, hogy az egyszerű, intuitív vezérlés helyett a modern autók a menürendszerek és érintőképernyők rabságába ejtik. Ez különösen azoknál a sofőröknél jelent problémát, akik a vezetést szórakoztató, élvezetes tevékenységként élik meg.

Sokak szerint a jövő autóiban a kulcs az egyensúly megtalálása a technológia és a felhasználóbarát kezelhetőség között. Hogy legyen elegendő innováció, de a vezetőbarát, egyszerű kezelhetőség se vesszen el.



