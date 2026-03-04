Újabb kínai autókkal bővít az orosz Moszkvics

Nem feltétlenül úgy alakulnak az értékesítési számok, ahogy azt a Moszkvics Autógyárnál eltervezték, a JAC típusokon alapuló eddigi modellek lassan fogynak, úgyhogy megpróbálnak előre menekülni. Mostantól kezdve már MG-típusokat is nevükre vesznek, azzal próbálják megkülönböztetni a meglévő modellektől az új típusokat, hogy azokat Moszkvics M almárka alatt kínálják.

Moszkvics M néven kínálják az átmárkázott, helyben összeszerelt MG-ket

Fotó: Moszkvics

Az MG modelleket Moszkvics M almárka alatt forgalmazzák

Amíg az MG HS-en alapuló Moszkvics M70 orrában 1,5-ös (150 LE, 7 fokozatú duplakuplungos váltó) vagy 2,0 literes (200 LE, 9 fokozatú automatikus váltó) turbómotor található, addig az MG RX9-ből készített Moszkvics M90-es csak 2,0 literes (200 LE, 9 fokozatú automatikus váltó) turbómotorral készül. A kisebb csak elsőkerékhajtással, a nagyobb összkerékhajtással jön, és az egyszerűség kedvéért minden motorváltozat egy felszereltséggel készül. Az M70 indulóára 3 099 000 rubel (13 millió Ft), a nagyobb motorral együtt járó magasabb felszereltség 3 499 000 rubel (14,7 millió Ft) az ára, míg a 3 üléssorral rendelkező, 4,98 méter hosszú M90 ára 4 199 000 rubel (17,6 millió Ft). Extrák nincsenek, csak színeket választhatnak a vásárlók.



