Megállítottak egy motorost a Balatonnál, a rendőrök is elképedtek attól, amit találtak

Több súlyos probléma is felmerült egy balatoni igazoltatásnál. A motoros elbúcsúzhatott a forgalmi engedélyétől.
A napokban Balatonedericsnél, a 84-es főúton tartottak közúti ellenőrzést a tapolcai rendőrök. Egy motoros ellenőrzése során több olyan dolog derült ki, ami még a sokat látott járőröket is meglepte.

Egyrészt a motor műszaki érvényessége közel két éve lejárt, de ennél is meglepőbb volt a gumiabroncsok állapota. A nyolcéves gumik szinte teljesen simára koptak, ami jelentős baleseti kockázatot jelent.

Az ügyben szabálysértési eljárás indult, a motor forgalmi engedélyét már a helyszínen elvették.

Videón a motoros:

 

