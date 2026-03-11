Megállítottak egy motorost a Balatonnál, a rendőrök is elképedtek attól, amit találtak

A napokban Balatonedericsnél, a 84-es főúton tartottak közúti ellenőrzést a tapolcai rendőrök. Egy motoros ellenőrzése során több olyan dolog derült ki, ami még a sokat látott járőröket is meglepte.

Egyrészt a motor műszaki érvényessége közel két éve lejárt, de ennél is meglepőbb volt a gumiabroncsok állapota. A nyolcéves gumik szinte teljesen simára koptak, ami jelentős baleseti kockázatot jelent.

Az ügyben szabálysértési eljárás indult, a motor forgalmi engedélyét már a helyszínen elvették.

Videón a motoros: