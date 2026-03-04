Szörnyű: lerepült a hegyoldalról a pánikoló motoros - videó

Békésen araszolt felfelé egy kínai hegyi útszakaszon két motoros, amikor egyikük elveszítette az egyensúlyát. Talán az alacsony tempó volt az oka, talán valami más, a nő mindenesetre a lehető legrosszabb döntést hozta, amikor korrigálni próbált.

Ijedtében meghúzta a gázkart, így nagy lendülettel leugratott a meredek hegyoldalról. A helyi lapok beszámolói szerint a motoros a saját lábán távozott a baleset helyszínéről, a csodával határos módon nem sérült meg súlyosan.

Videón a repülő motoros: