Na végre! Visszatér a legdurvább Lada!

Az ukrán háború kitörése miatt ért hirtelen véget a Lada Vesta Sport karrierje, ebben a nagy teljesítményű modellben ugyanis bőven használtak eredeti Renault-alkatrészeket is a vezetési élmény javítása érdekében. Persze a hirtelen megszakadó ellátási láncok nem tettek jót a hétköznapi változatnak sem, de a felfrissített modell gyártását már 2023-ban elkezdték, a Sport visszatérésére egészen mostanig kellett várni.

Megújult belső térrel, új váltóval és futóművel támad fel a Lada Vesta Sport

A motor kivételével új a Lada Vesta Sport technikája

A motor maradt az oroszok saját fejlesztésű, 1,8 literes, 147 lóerős szívómotorja, ehhez azonban már nem ötfokozatú Renault-váltó csatlakozik, hanem egy kínai partnertől származó hatfokozatú, kézi kapcsolású váltót használnak. A 0-100 km/óra gyorsulás 9,8 (szedán) illetve 9,9 másodperc (kombi) alatt megvan, ez 0,8-0,9 másodperces javulás a 122 lóerős 1,8-as normál változathoz képest. Lényegében új felfüggesztést kellett készíteni, hiszen már nem elérhetőek a Renault lengőkarok, féltengelyek, kerékagyak, fékek; a standard Vestához képest szélesebb a nyomtáv, újak a lengéscsillapítók és rugók, a hasmagasságot 171-ről 158 mm-re csökkentik. Ennél mélyebbre az orosz utak minősége miatt nem tanácsos menni… A belső tér újdonsága a fekete-piros kárpitozás, a sportülések, az érintőképernyős fejegység tudása köridő-mérésre alkalmas menüponttal bővült. A Lada Vesta Sport indulóára 2 352 000 rubel (9,75 millió Ft), a kombiért legalább 2 522 000 rubelt (10,46 millió Ft) kell fizetni.

