Budapesten ma több mint 400 ezer ember használ autómegosztó szolgáltatást, miközben a magyar személygépkocsi-állomány évről évre nő – tavaly 4,2 millió autó volt nyilvántartásban. A két trend nem egymás ellen hat: a megosztás és a tulajdonlás párhuzamosan fejlődik. A budapesti autómegosztó-szolgáltatásban lévő flotta fiatal: átlagosan 1-3 éves. A magyar magántulajdonú autók átlagéletkora ezzel szemben meghaladja a 15 évet. Ez a kontraszt jól összefoglalja, miért vonzó alternatíva az autómegosztás. Három szolgáltató osztja meg a piacot: a MOL Limo több mint 600, a GreenGo nagyjából 500, az AutoWallis-csoporthoz tartozó wigo szintén mintegy 500 járművel van jelen. A flották zöme elektromos vagy részben elektromos. A MOL Limo tavaly vidékre is kiterjeszkedett, és folyamatosan új típusú járműveket, bérlési opciókat kínál, a GreenGo esetében pedig a környezettudatosság az egyik legfontosabb szempont: indulása óta 5000 tonna szén-dioxid-megtakarítást ért el. Az üzleti felhasználás az elmúlt években mindhárom szolgáltatónál ugrásszerűen nőtt.

Már 400 000 regisztrált felhasználója van a budapesti autómegosztó-szolgáltatásoknak

Az autómegosztó-szolgáltatások mellett a rollermegosztók is hasítanak

A járműmegosztás nem csak autós formában népszerű: megosztott e-rollerekkel tavaly 4,4 millió utazást tettek meg Budapesten – 19 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A város a szabályozásban is előrelépett: 940 kijelölt Mobi-pont terelte rendezett keretek közé a korábban kaotikus rollerparkolást. Európai összevetésben is beszédes adat: a kontinensen összesen 640 millió megosztott mobilitási utazás történt 2024-ben.

Mindez nem jelenti, hogy a saját autó háttérbe szorul. A magyar gépjárműpark 2019 óta 12 százalékkal nőtt, ma 100 háztartásra 78 autó jut – egy évtizede még 54 volt ez a szám. A használtautó-piacon is nagy a mozgás: a Használtautó.hu oldalán 4,95 millió érdeklődést mértek 2025 során (ennyiszer kérték le hirdetéseknél az eladó e-mail címét vagy telefonszámát), ami 2,7%-kal több, mint 2024-ben volt, még annak ellenére is, hogy az átlagos vételár 7,4%-kal, 5,13 millió forinttal emelkedett. A McKinsey európai felmérése szerint a Z generáció tagjai közül már csak 68 százalék tartja fontosnak, hogy saját autója legyen – az idősebbek körében ez az arány 90 százalék. A Deloitte kutatása alapján a fiatal felnőttek közel harmada a vásárlás helyett előfizetéses autóhasználatot választana. A nagy tanácsadócégek mégsem jósolnak forradalmat: a Roland Berger előrejelzése szerint 2040-ig a magánautó marad a meghatározó közlekedési forma, de a lízing, az előfizetés és az alkalmi bérlés fokozatosan teret nyer.

„A kérdés ma már nem az, hogy eltűnik-e a saját autó, hanem az, hogyan alakul át a tulajdonlás jelentése. A saját autó egyelőre velünk marad, de a kizárólagos tulajdonlás logikája gyengül. A piac már nem csak az eladott darabszámokról szól, hanem egyre inkább a tulajdonlás, a lízing, az előfizetés és az alkalmi használat kombinációjáról” – mondta Ress Szabolcs, a Budapesten május 18-21 között megrendezésre kerülő Transport Research Arena 2026 konferenciaigazgatója.