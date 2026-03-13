Nem hisszük el, mi történik a korábban etalonnak számító autóval!

A Honda az Insight nevű autójával pedig mindig megpróbált elébe menni a trendeknek, és a hibrid technológia úttörője volt. A negyedik generációnál viszont már úgy két éves lemaradásban van, hiszen nem új konstrukcióról van szó, hanem a Kínában gyártott és forgalmazott e:NS2-es villanyautót veszik át Insight néven a japán piac számára. Ehhez a jobb oldalra tették a kormányt és a szórakoztató-elektronikát is lecserélték, így az a japán ügyfelek által használt alkalmazásokat futtatja.

Kínában két éve dobták piacra a most Honda Insight néven bemutatott modellt

Fotó: Honda

Nem erőltette meg magát a negyedik Insightnál a Honda

A technikában nincs változás, műszakilag az e:Ny1 rokona az autó, csak a karosszériáját bővítették 4,8 méteresre, az első kerekeket 204 LE/315 Nm-es hajtómotor mozgatja, a CATL akkumulátor 68,8 kWh kapacitású – hivatalos számok később lesznek, de 500-550 km-es hatótávolságot prognosztizálnak a WLTP-szerint. Jelentős energiamegtakarítást remél a Honda az új integrált fűtéstől, ami a levegő, az ülés- és kormányfűtés és infrapanelek automatikus szabályozásával biztosítja az utasok kényelmét, minimalizálva az energiafogyasztást. A Honda nem tervezi az Insight forgalmazását Japánon kívül.

