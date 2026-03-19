Nem semmi! Bemutatkozott a BMW kulcsfontosságú újdonsága! – galéria

Senkinek nem okozhat meglepetést a BMW i3-as új generációja, hiszen az akkumulátoros-elektromos 3-as sorozatot már 2023 januárja óta tanulmányozzák. Egy kicsit játszottak az arányokkal a formatervezők, méretben a meglévő normál és M-es modell között helyezkedik el az újdonság. Lemondtak a króm díszekről, helyette a világítással játszanak, például az üdvözlő- és elköszönő fény felszereltségtől függően változó animációt jelent. A most megismert szedán mellett még kombi is készül a villanyautóból, és nem kell lemondani az M-es változatról sem, ami kiszélesített karosszériát és négy hajtómotort kap.
Digitális élményt kap a BMW i3-as sofőrje és utasai
A debreceni BMW iX3-as szabadidő-autó után a belső tér is ismerős lehet, a szélvédő alsó peremén elhelyezett kijelző, a négyküllős kormány, a trapéz alakú központi érintőképernyő itt is megjelenik, az üvegtető az opcionális felszerelések közé tartozik. Itt a fényekkel keltenek egyedi hangulatot, a közvetlen fényekhez hátulról megvilágított díszbetétek párosulnak. Fehér, fekete, gesztenye és zöld belső hangulatok közül lehet választani, a My Modes segítségével a használó személyre szabhatja a belső világítást. Annyiból túl modern is lett az i3-as, hogy a kilincsek elektromos működtetésűek, fizikai kapcsolók csak az ajtókárpiton vannak. Még a kormányon is nagy méretű billenőkapcsolókat találunk, amelytől máshol épp kezdenek leszokni. Elsődleges kulcsként az okostelefonra vagy okosórára telepíthető BMW Digital Key Plus alkalmazást lehet használni, a digitális élményt az Amazon Alexa beszédfelismerése javítja, az Android Auto alapú BMW X operációs rendszer távoli frissítésekkel tartható naprakészen. Az autó hét felhasználó beállításait tudja megőrizni, a digitális kulcs jóvoltából azokat tovább lehet vinni más példányokra is.
Műszaki oldalról a négy agyat használó elektromos rendszerrel csökkentették a kábelek számát és átmérőjét, gyorsult a működés és ez a rész is frissíthető távolról. A korábbinál tízszer gyorsabb elektromos szabályozásnak köszönhetően például nagyon finom a lassítás, észrevétlenül vált a rendszer a fékenergia-visszatermelés és a hidraulikus fékek között – legyen szó normál vagy épp sportos közlekedésről. A BMW beismerte, hogy az irányjelző használata opcionális a márkánál, a sávelhagyást figyelő rendszer például figyeli a sofőr tekintetét, és csak akkor nyúl bele a kormányzásba, ha tényleg akaratlanul hagyja el a sávot indexelés nélkül az autó úgy, hogy közben van más autó a veszélyzónában. A feláras Driving Assist Plus csomag a sebességet és a követési távolságot szabályozza, automatikusan biztonságos tempóra lassít kereszteződéshez vagy körforgalomhoz közeledve; ez a funkció a fedélzeti rendszer webáruházán keresztül később is aktiválható, a szenzorok és beavatkozók ott vannak a fedélzeten.
A most bemutatott BMWi3 50 xDrive két hajtómotoros összkerékhajtást kap 469 LE/645 Nm rendszerteljesítménnyel, az akkumulátor kapacitását nem árulták el, csak annyit, hogy a hatótávolság eléri a 900 km-t. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer 400 kW-os villámtöltésre ad lehetőséget, megfelelő töltőoszlopon 10 perc alatt 400 km-t lehet vételezni, a fedélzeti töltő 11 vagy 22 kW-os. A megfelelő adapterrel 3,7 kW teljesítménnyel áramforrásként is használható az akkumulátor, illetve a BMW Wallbox Professional töltőhöz csatlakoztatva hálózati akkumulátorként is működik az autó. Az i3 használójának nem kell mindig manuálisan nyitnia a töltőcsatlakozó-fedelet, az elektronika megjegyzi a korábban használt töltőpontokat, és azoknál automatikusan nyitja a jobb hátsó sárvédőn elhelyezett ajtót, ha a sofőr (a digitális kulcs hordozója) oda közeledik.
A BMW i3-as 2026 őszén kerül az utcákra, addig megismerjük még a belső égésű motorral szerelt 3-as sorozat Neue Klasse stílusban felfrissített változatát is, amely továbbra is a kínálatban marad. Búcsúzik viszont az aktuális i4-es kupé, amely nem kapja meg a hatodik generációs technikát – ennek az utóda jelen állás szerint 2028-ban érkezik.