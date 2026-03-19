Nem semmi! Bemutatkozott a BMW kulcsfontosságú újdonsága! – galéria

Senkinek nem okozhat meglepetést a BMW i3-as új generációja, hiszen az akkumulátoros-elektromos 3-as sorozatot már 2023 januárja óta tanulmányozzák. Egy kicsit játszottak az arányokkal a formatervezők, méretben a meglévő normál és M-es modell között helyezkedik el az újdonság. Lemondtak a króm díszekről, helyette a világítással játszanak, például az üdvözlő- és elköszönő fény felszereltségtől függően változó animációt jelent. A most megismert szedán mellett még kombi is készül a villanyautóból, és nem kell lemondani az M-es változatról sem, ami kiszélesített karosszériát és négy hajtómotort kap.

Letisztult megjelenést kap az akkumulátoros-elektromos BMW i3-as

Fotó: BMW

Digitális élményt kap a BMW i3-as sofőrje és utasai

A debreceni BMW iX3-as szabadidő-autó után a belső tér is ismerős lehet, a szélvédő alsó peremén elhelyezett kijelző, a négyküllős kormány, a trapéz alakú központi érintőképernyő itt is megjelenik, az üvegtető az opcionális felszerelések közé tartozik. Itt a fényekkel keltenek egyedi hangulatot, a közvetlen fényekhez hátulról megvilágított díszbetétek párosulnak. Fehér, fekete, gesztenye és zöld belső hangulatok közül lehet választani, a My Modes segítségével a használó személyre szabhatja a belső világítást. Annyiból túl modern is lett az i3-as, hogy a kilincsek elektromos működtetésűek, fizikai kapcsolók csak az ajtókárpiton vannak. Még a kormányon is nagy méretű billenőkapcsolókat találunk, amelytől máshol épp kezdenek leszokni. Elsődleges kulcsként az okostelefonra vagy okosórára telepíthető BMW Digital Key Plus alkalmazást lehet használni, a digitális élményt az Amazon Alexa beszédfelismerése javítja, az Android Auto alapú BMW X operációs rendszer távoli frissítésekkel tartható naprakészen. Az autó hét felhasználó beállításait tudja megőrizni, a digitális kulcs jóvoltából azokat tovább lehet vinni más példányokra is.

Fotó: Fabian Kirchbauer

Műszaki oldalról a négy agyat használó elektromos rendszerrel csökkentették a kábelek számát és átmérőjét, gyorsult a működés és ez a rész is frissíthető távolról. A korábbinál tízszer gyorsabb elektromos szabályozásnak köszönhetően például nagyon finom a lassítás, észrevétlenül vált a rendszer a fékenergia-visszatermelés és a hidraulikus fékek között – legyen szó normál vagy épp sportos közlekedésről. A BMW beismerte, hogy az irányjelző használata opcionális a márkánál, a sávelhagyást figyelő rendszer például figyeli a sofőr tekintetét, és csak akkor nyúl bele a kormányzásba, ha tényleg akaratlanul hagyja el a sávot indexelés nélkül az autó úgy, hogy közben van más autó a veszélyzónában. A feláras Driving Assist Plus csomag a sebességet és a követési távolságot szabályozza, automatikusan biztonságos tempóra lassít kereszteződéshez vagy körforgalomhoz közeledve; ez a funkció a fedélzeti rendszer webáruházán keresztül később is aktiválható, a szenzorok és beavatkozók ott vannak a fedélzeten.