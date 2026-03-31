Nem semmi: ilyen csemegékkel kényeztet a legújabb BMW!

Nem várt siker a Debrecenben gyártott BMW iX3-as szabadidő-autó, ezért nem csoda, hogy a kínai piac igényeire szabott változattal is sietnek. Korábban már mi is közreadtuk a kémfotókat, most pedig itt vannak az első álcázatlan képek a globális modellhez képest 20 cm-rel megnyújtott változatról.

20 centivel megnyújtották, így már 3005 mm a kínai BMW iX3-as tengelytávolsága

Fotó: BMW

Több fontos eltérés van a debreceni BMW iX3-ashoz képest

Oldalnézet híján egyelőre csak három eltérést lehet felfedezni a már ismert, Debrecenben gyártott változathoz képest. Először is a csomagtérfedél bal oldalán nem a BMW név olvasható, hanem a Brilliance-BMW-t jelző karaktersor, a jobb oldalon pedig új nevet látunk: iX350L – persze az 50-es szám kisebb mérettel van írva, mint a 3-as, de hát billentyűzeten ilyesmit nehezen lehet megvalósítani. A harmadik, talán legfontosabb változás a csomagtérajtó közepén, felül elhelyezett kamera jelenti, ami a Momenta által a kínai változat számára készített vezetőtámogató rendszer része.

A BMW a Pekingi Autószalonon tartja a helyben gyártott iX3 L közönségpremierjét, arrafelé is 108 kWh kapacitású akkumulátorral és 469 LE rendszerteljesítményű két hajtómotoros összkerékhajtással indul a sorozatgyártás. De nem csak a vezetőtámogató rendszer lesz piac-specifikus, a fedélzeti rendszer az Alibabával közösen fejlesztett digitális segédet kapja, és a vásárlók a Huawei által fejlesztett HarmonyOS ökoszisztémához is hozzáférnek majd.

