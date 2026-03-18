Nem várt fordulat a viccnek szánt BMW ügyében!

Tavaly április 1-én viccből tette ki közösségi média felületeire a BMW Motorsport az M3-as kombiból készült versenyautót, azonban nem várt hullámokat keltett a pár digitális fénykép: több mint 1 millióan lájkolták a bejegyzést! Ennek fele se tréfa, úgyhogy a BMW M műhely munkához látott, és mintegy 8 hónap alatt a gyakorlatban is megvalósították a kombi versenyautót, amellyel az idei Nürburgringi 24 órás autóverseny indulnak.

Átszabták az aerodinamikai csomagot az eltérő befejezés miatt a BMW Motorsport mérnökei

Fotó: PAOLA DEPALMAS / BMW

Új az aerodinamikai csomag, mert a BMW kombi 20 centivel hosszabb és 3 centivel magasabb a kupénál

Azért mert gyorsan a fejlesztés, mert túlnyomórészt már meglévő technikát vettek át, tehát az M4-es versenyautóból származik a hajtás, az erőátvitel, a felfüggesztés. Az eltérő karosszéria miatt némileg nehezebb dolga van a sofőrnek, hiszen kisebb ajtónyíláson keresztül kell bemásznia (illetve szükség esetén kimásznia…) a vezetőülésből, az aerodinamikai csomagnek pedig a kétharmada új fejlesztés. Amíg az orr kialakítását változtatás nélkül át tudták venni, az eltérő befejezés miatt az A oszloptól hátrafelé új légterelőket kellett készíteni; a kombi karosszéria 200 mm-rel hosszabb és 32 mm-rel magasabb a kupénál.

Fotó: PAOLA DEPALMAS

A BMW M GmbH által a valóságban is megépített Április Tréfával nem a gyár áll majd rajthoz, azt a Schubert Motorsport istálló indítja az SPX – kísérleti – kategóriában, így a kombi nem veszélyezteti a gyár által az SP9-es kategóriában indított három darab BMW M4 GT3 Evo pozícióit. A BMW M3 Touring 24H versenyautó pilótái Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi, and Neil Verhagen lesznek, ők mind a BMW M versenyzői.

