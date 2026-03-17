Márpedig női autók vannak!

Amikor a Nissan bejelentette a Micra visszatérését, sokan azt hitték, egyszerűen csak az átmatricázott Renault 5 érkezik. A valóság ennél árnyaltabb: a japán kisautó ugyanarra az AmpR Small elektromos platformra épül, mint a francia testvérmodell, de teljesen saját karaktert kapott. Amolyan női boldogságbonbon lett.

Le sem tagadhatná az új Nissan Micra, hogy elsősorban a nők szívét próbálja meghódítani

A különbség már első pillantásra feltűnik. A Micra kerek fényszórói, barátságos arca és kompakt arányai sokkal játékosabb, cukibb hatást keltenek, mint a retró hangulatú Renault 5 E‑Tech Electric.

Nem véletlen, hogy a Micra generációk óta tipikus városi, gyakran női autónak számít: könnyen vezethető, kis helyen elfér, és inkább kedves, mint agresszív megjelenésű.

Technikailag azonban komoly az alap. Az új elektromos Nissan Micra kétféle akkumulátorral érkezik: egy 40 kWh-s változattal, amely nagyjából 300 kilométer körüli hatótávot ígér, valamint egy 52 kWh-s verzióval, amely akár 400 kilométer közelébe is eljuthat egy töltéssel. A gyorstöltés sem maradt ki: megfelelő oszlopon fél óra alatt 15-ről 80 százalékra tölthető az akkumulátor.

A Nissan Micra elsősorban városi autó

A belső tér is modern: két nagy kijelző, nagy infotainment és rengeteg vezetéstámogató rendszer kerül a kis Nissanba. Ugyanakkor a Micra továbbra is elsősorban városi autó: hátul nem túl tágas, viszont könnyű vele manőverezni, és a hétköznapi közlekedéshez bőven elég a teljesítménye.

Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az ár.

Magyarországon az alapváltozat nagyjából 10,9 millió forintról indul (fél millióval olcsóbb, mint a Renault 5), ami a kategóriában versenyképesnek számít, és a Nissan célja egyértelmű: elérhető elektromos autót kínálni a városi közlekedéshez. A recept tehát egyszerű: ugyanaz a modern technika, mint a Renault 5-ben, csak egy fokkal barátságosabb dizájnnal és potenciálisan kedvezőbb árral. Ha a Nissan számítása bejön, a Micra ismét az lehet, ami hosszú ideig volt: egy könnyen megszerethető, tipikus városi – és sokak szemében tipikus női – autó.