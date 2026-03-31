Önt is vakítják a szemből érkezők lámpái? Mutatjuk, mi az oka!

Az USA-ban működő American Automobile Association nevű, 106 évvel ezelőtt alapított autós klub legutóbbi felmérésében arról kérdezte meg az autóvezetőket, mennyire zavarják őket a modern fényszórók. A válaszadók 60%-a mondta azt, hogy elvakítják őket a szemből érkező autók, és hogy az utóbbi évtizedben csak rosszabb lett a helyzet. Az érintettek 92% szerint ez manapság a legnagyobb veszély az utakon. De nem csak a szemből érkező autók vakítanak, a megkérdezettek harmada arról számolt be, hogy a visszapillantó tükörből is zavaróan erős fény jut a szemükbe.

A magas építésű autók sofőrjeit nem zavarja annyira a modern autólámpák vakítása, mint a személyautók vezetőit

A vezetőtámogató rendszereket is érinti a vakítás problémája

Ezzel párhuzamosan már az autók fejlesztői kezdenek úrrá lenni a problémán, legalábbis ami a vezetőtámogató rendszereket illeti. Az AAA által 2019-ben készített sötétben végzett gyalogosfelismerős vészfék-segéd teszten még 0% vette sikeresen az akadályt, 2025-ben már az autók 60%-a megfelelt ezen a vizsgálaton – az érzékelők fejlődése mellett az átalakított fényszórók is hozzájárultak a fejlődéshez.



A szemüveget használóknál nagyobb, 70%-os azok aránya, akiket vakítanak az autólámpák, a jó látásúaknál 56% ez az arány. Érdekes módon a nemek közötti eloszlás szinte ugyanezt az eltérést mutatja azzal, hogy a nőknél 70%, a férfiaknál 57% az érintettek száma. A magas építésű pickupok vezetőit (41%) kevésbé zavarja az erős fény, mint a normál autók sofőrjeit (66%). Az életkor alapján nem lehet megfigyelni eltérést, azaz minden korcsoportban azonos az érintettek aránya.



Az AAA ajánlása szerint akkor nem vakít az autó, ha tiszta és gyári állapotú a világítása, és az megfelelően be van állítva. A vezető a maga részéről azzal csökkentheti a vakítást, ha nem a szembejövő fényszóróját, hanem az sávjának távolabbi szélét figyeli.

