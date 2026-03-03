Szűk utcában találkozott két önvezető taxi, nézni is fáj, mit műveltek - videó

Lehet, hogy ez a jövő, de sokat kell még dolgozni rajta. Jelenleg még ez történik, ha szembetalálkozik két önvezető taxi.
Több nagyvárosban is zajlanak már az éles tesztek az önvezető taxikkal, a tapasztalatok egyelőre nem is annyira tragikusak. Persze, vannak helyzetek, amelyekben a technológia még nem brillírozik, sőt már-már szánalmas, amit művel.
Ilyen például, amikor viszonylag szűk helyen találkozik egymással két ellentétes irányba haladó jármű. Egy ilyen találkozásról felvétel is készült - finoman fogalmazunk, ha azt mondjuk, nem épp a leggyorsabban oldották meg. Mire végeztek a szerencsétlenkedéssel, egy harmadik önvezető taxi is megjelent, de szerencsére nem bonyolította tovább a helyzetet.
Videón az önvezető taxik szerencsétlenkedése:
