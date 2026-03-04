Egyre több az öreg autó, egyre kevesebb a szerviz

Nem csak Magyarországra, de úgy általában az egész EU piacára igaz, hogy a magas újautó-árak miatt egyre többen döntenek úgy, hogy inkább megtartják az autójukat, és a tervezettnél tovább használják azt. Ennek kézzelfogható jele a flotta élettartamának növekedése. A leginkább telítődött európai piacok közé számító Olaszországban – 1000 lakosra 701 autó jut – például már az autók 24,3%-a idősebb 20 évnél, és ezek aránya csak növekedik. Azonban most egy újabb probléma miatt fájhat az öreg autót üzemeltetők feje: egyre kevesebb az autószerviz.

Egyre több az öreg autó az olasz utakon, egyre kevesebb helyre tudják beadni azokat a tulajdonosok javításra

Fotó: Alfa Romeo

Délen bővül az öreg autók száma, de ritkul a szervizhálózat

2014-2024 között Olaszországban 10%-kal csökkent a független autójavító műhelyek száma, amíg egy évtizeddel ezelőtt még 83 700 ilyen szerviz működött, addig mára ezek közül csak 75 200 maradt meg. A problémát az jelenti, hogy már az öregedő autóparkban is egyre többször kell drága speciális szoftverekkel dolgozni az autószervizeknek, amit a kis műhelyek nem tudnak kigazdálkodni az utóbbi időben megugrott energia- és bérköltségek mellett. A fiatal autószerelők inkább a nagyobb műhelyekbe mennek dolgozni, ahol van lehetőség szakmai fejlődésre – hibrid és villanyautók javítására. Olaszország-szerte nem egyforma mértékben csökken az autószervizek száma, délen a 20%-ot közelíti a ritkulás mértéke, míg Piemont tartományban 2%-kal (140 szervizzel) bővült is az autósok rendelkezésére álló javítóműhelyek száma.

