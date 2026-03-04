Egyre több az öreg autó, egyre kevesebb a szerviz

Hírlevél
Újabb dolog miatt fájhat az autósok feje. Egyre több az öreg autó az utakon, de egyre kevesebb az autószerviz.
Nem csak Magyarországra, de úgy általában az egész EU piacára igaz, hogy a magas újautó-árak miatt egyre többen döntenek úgy, hogy inkább megtartják az autójukat, és a tervezettnél tovább használják azt. Ennek kézzelfogható jele a flotta élettartamának növekedése. A leginkább telítődött európai piacok közé számító Olaszországban – 1000 lakosra 701 autó jut – például már az autók 24,3%-a idősebb 20 évnél, és ezek aránya csak növekedik. Azonban most egy újabb probléma miatt fájhat az öreg autót üzemeltetők feje: egyre kevesebb az autószerviz.

Növekszik az öreg autók száma, az autószervizeké csökken.
Egyre több az öreg autó az olasz utakon, egyre kevesebb helyre tudják beadni azokat a tulajdonosok javításra
Fotó: Alfa Romeo

Délen bővül az öreg autók száma, de ritkul a szervizhálózat

2014-2024 között Olaszországban 10%-kal csökkent a független autójavító műhelyek száma, amíg egy évtizeddel ezelőtt még 83 700 ilyen szerviz működött, addig mára ezek közül csak 75 200 maradt meg. A problémát az jelenti, hogy már az öregedő autóparkban is egyre többször kell drága speciális szoftverekkel dolgozni az autószervizeknek, amit a kis műhelyek nem tudnak kigazdálkodni az utóbbi időben megugrott energia- és bérköltségek mellett. A fiatal autószerelők inkább a nagyobb műhelyekbe mennek dolgozni, ahol van lehetőség  szakmai fejlődésre – hibrid és villanyautók javítására. Olaszország-szerte nem egyforma mértékben csökken az autószervizek száma, délen a 20%-ot közelíti a ritkulás mértéke, míg Piemont tartományban 2%-kal (140 szervizzel) bővült is az autósok rendelkezésére álló javítóműhelyek száma.
 

 

