Óriási botrány: életveszélyesek a gyerekeknek szánt kerékpáros sisakok!

Az ADAC és az ÖAMTC szakemberei gyermekek védőfelszerelését tesztelték. A vizsgált kerékpáros sisakok középszerű eredményeket produkáltak.
Esésnél életet menthet a kerékpáros sisak, különösen igaz ez a gyermekekre. A német ADAC és az osztrák ÖAMTC autós klubok a Warentest Alapítvánnyal közösen most 18 ilyen védőeszközt vizsgáltak meg szigorított elvárások mellett – ne lazuljon ki a kötés rázkódás közben, stb. –, de még ők is meglepődtek azon, hogy nem találtak olyan darabot, ami legalább „jó” minősítéssel végzett volna, azaz kivétel nélkül középszerűek lettek az eredmények.

Két kerékpáros sisak lett elégséges, a többi kielégítő eredménnyel zárta a tesztet.
A legolcsóbb kerékpáros sisak nyerte meg a tesztet

Némi reménysugárt jelent, hogy balesetnél legtöbb jól szerepel, ráadásul pont a legolcsóbb darab nyújtja a legjobb védelmet, a 15 eurós Crivit. Ez az abszolút első helyet is elnyerte a jó láthatóságának (fényvisszaverő csíkok, beépített lámpa) köszönhetően, egyedül a viselési komfort tekintetében gyengélkedett. Két sisak még a kielégítő minősítést se érte el, az Abus YouDrop és a Melon Urban-Active halánték-tájékon nem véd megfelelően, az Abus láthatósága rossz, a Melon pántja kilazult.

Kivétel nélkül mindegyik vizsgált gyermek kerékpáros sisakon lehetne javítani, például a fényvisszaverő anyagból készült szíjakkal a sisak módosítása nélkül lehetne javítani a láthatóságot. A viselési kényelmen is van mit javítani, a tesztben legnehezebb sisak (Bell Span, 397 gramm) kétszer olyan nehéz, mint a legkönnyebb (Prophete, 204 gramm) – miközben egyforma védelmet nyújtanak. Mivel mindenkinek eltérő formájú a feje, a vásárlásnál mindenképpen legyen jelen a gyermek, hogy kényelmes legyen számára a kinézett védőeszköz. Fontos, hogy az egyszer már használt (bukás) sisakot ki kell dobni, mert az energiaelnyelő-részben szemmel látható elváltozások lehetnek, amelyek a következő esésnél csökkentik a védelmet.

 

 

 

