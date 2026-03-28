Óriási botrány: életveszélyesek a gyerekeknek szánt kerékpáros sisakok!

Esésnél életet menthet a kerékpáros sisak, különösen igaz ez a gyermekekre. A német ADAC és az osztrák ÖAMTC autós klubok a Warentest Alapítvánnyal közösen most 18 ilyen védőeszközt vizsgáltak meg szigorított elvárások mellett – ne lazuljon ki a kötés rázkódás közben, stb. –, de még ők is meglepődtek azon, hogy nem találtak olyan darabot, ami legalább „jó” minősítéssel végzett volna, azaz kivétel nélkül középszerűek lettek az eredmények.

A legolcsóbb darab nyerte meg az ADAC/ÖAMTC gyermek kerékpáros sisak tesztjét

Fotó: Ralph Wagner / ADAC

Némi reménysugárt jelent, hogy balesetnél legtöbb jól szerepel, ráadásul pont a legolcsóbb darab nyújtja a legjobb védelmet, a 15 eurós Crivit. Ez az abszolút első helyet is elnyerte a jó láthatóságának (fényvisszaverő csíkok, beépített lámpa) köszönhetően, egyedül a viselési komfort tekintetében gyengélkedett. Két sisak még a kielégítő minősítést se érte el, az Abus YouDrop és a Melon Urban-Active halánték-tájékon nem véd megfelelően, az Abus láthatósága rossz, a Melon pántja kilazult.

Fotó: ÖAMTC/Ralph Wagner

Kivétel nélkül mindegyik vizsgált gyermek kerékpáros sisakon lehetne javítani, például a fényvisszaverő anyagból készült szíjakkal a sisak módosítása nélkül lehetne javítani a láthatóságot. A viselési kényelmen is van mit javítani, a tesztben legnehezebb sisak (Bell Span, 397 gramm) kétszer olyan nehéz, mint a legkönnyebb (Prophete, 204 gramm) – miközben egyforma védelmet nyújtanak. Mivel mindenkinek eltérő formájú a feje, a vásárlásnál mindenképpen legyen jelen a gyermek, hogy kényelmes legyen számára a kinézett védőeszköz. Fontos, hogy az egyszer már használt (bukás) sisakot ki kell dobni, mert az energiaelnyelő-részben szemmel látható elváltozások lehetnek, amelyek a következő esésnél csökkentik a védelmet.