Őrült átalakítás miatt figyeltek fel erre az autóra

Legújabb formájában 2,2 literes turbódízelt (163 LE/400 Nm) használ az Isuzu D-Max pickup, így a motorsportnak is tartania kell a lépést a változásokkal. A világ legnagyobb pickup-piacán, Thaiföldön frissítik a versenyautókat, a Tera S Motor nevű műhely készítette el a komplett aerodinamikai csomagot a 2026-os szezontól kezdve a márkakupában induló versenyautóhoz. Beleértve a rakfelületet kiváltó óriási méretű hátsó szárnyat.

Az extrém méretű hátsó szárnyat tartalmazó aerodinamikai csomag miatt a közúti forgalomban ez az Isuzu D-Max pickup

Nem csoda, hogy ekkora hátsó szárny mellett közúton nem használható a pickup

Minden eddiginél nagyobb a teljesítmény, a 2,2 literes turbódízelből 285 LE/507 Nm teljesítményt csikartak ki a gyári mérnökök, a hajtásláncban csak a kuplungot kellett megerősíteni, egyébként marad a gyári váltó és hátsó tengely. Az aerodinamikai csomag már más tészta, azt a Tera S Motor műhely készítette. Nem csak előrefelé toldották meg a lökhárítót és szélesítették ki a karosszériát, de rendhagyó módon az egész rakteret feláldozták az óriási méretű hátsó szárny érdekében.

Az Isuzu mindössze 15 versenyautót épít, és annak érdekében, hogy azok mind időben gazdára találjanak, ár alatt értékesíti azokat. Amíg a bekerülési költség valahol 1,8-2 millió baht körül van, a reménybeli versenyzőknek 1 490 000 baht-ot kell fizetniük a közúton nem használható pickupokért.

