A parkolófoglalás megdöbbentő módját mutatta be egy ravasz autós – fotó

Sok autósban hamar felmegy a pumpa, ha nincs parkolóhely az otthona körül, a végtelen körözést sokan nem viselik jól. Egy bécsi férfi Floridsdorf városrészben megelégelte a helyzetet, és rögtönzött megoldáshoz folyamodott: egyszerűen lefoglalt magának egy helyet. A módszer sokakat mosolyra fakasztott, a Doderergassén egy piros gyerekcsúszdát tett ki helyfoglalóként.

A közúti közlekedési szabályok persze nem teszik lehetővé az ilyen jellegű foglalásokat. Senkinek sincs joga saját maga számára parkolóhelyet fenntartani – sem kukákkal, sem székekkel, sem más tárgyakkal.

